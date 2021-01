Le premier Arctic Arts Summit se penche sur les arts et la culture du Nord

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Des représentants des pays de l'Arctique se sont réunis à Harstad, en Norvège, pour discuter du renforcement des arts et de la culture du Nord.

Le secrétaire parlementaire Arif Virani a participé au Arctic Arts Summit les 21 et 22 juin au nom de Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine canadien.

Ce sommet, qui aura lieu tous les deux ans, a réuni, pour cette première, des représentants des huit pays de l'Arctique : le Canada, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, les États-Unis, le Danemark et l'Islande.

L'Arctic Arts Summit a été mis sur pied dans le but d'échanger des connaissances et des points de vue sur le développement du Grand Nord. Durant la rencontre, les participants ont discuté des façons de collaborer pour renforcer les arts et la culture dans le Nord.

Les pays de l'Arctique ont aussi été invités à veiller que les populations nordiques soient au cœur de l'élaboration de la politique sur la culture circumpolaire et au développement de l'Arctique.

Lors du sommet, le Canadien Arif Virani a parlé de l'importance de la prise en charge de ces programmes par les peuples autochtones.

Il importe que la voix des peuples autochtones et des populations du nord du Canada puisse se faire entendre partout au pays, mais aussi dans le monde entier. Arif Virani, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le secrétaire parlementaire Arif Virani représentait le Canada Photo : Pernille Ingebrigtsen / Arctic Arts Summit 2017

« En participant à des rencontres comme l'Arctic Arts Summit, nous faisons valoir le caractère unique des cultures autochtones auprès du public mondial et nous contribuons à bâtir une communauté circumpolaire plus forte », a ajouté M. Virani.

Il a aussi souligné le soutien du Canada envers les langues autochtones, l'importance de la diversité des contenus culturels à l'ère numérique et l'engagement soutenu du gouvernement fédéral envers l'ouverture de nouveaux marchés pour les créateurs et les industries culturelles, notamment ceux avec nos voisins de l'Arctique.

Pendant son séjour en Norvège, le secrétaire parlementaire a également tenu une série de réunions bilatérales avec ses homologues des autres pays de l'Arctique.