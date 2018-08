Un texte de Claude Bernatchez



Pendant que l’équipage lance les amarres, je suis encore sur le quai accompagné d’Arthur, photographe et vidéaste embauché par l’Europa pour documenter le voyage à des fins promotionnelles.

Nous prenons nos premières images à quai avant de sauter dans la petite embarcation pneumatique pour suivre l’Europa, qui finit par monter les voiles et prenant le large. Que c’était beau!

Claude sur un canot pneumatique, avec l'Europa en arrière plan. Photo : Radio-Canada/Claude Bernatchez

Le temps de quelques clichés et je monte ensuite à bord de l'Europa. Plus tôt dans la journée, on m'a enseigné quelques rudiments de la vie à bord du navire.

MISE AU POINT Dans une version précédente de ce texte, nous parlions d'un « zodiac » pour décrire une embarcation. « Zodiac » étant une marque de commerce protégée, nous avons modifié notre texte et, par souci de précision, désignons maintenant l'embarcation comme un « canot pneumatique ».

Première journée d’apprentissage

Les consignes de sécurité sont très importantes à bord. On prend le temps de nous les expliquer avant de prendre la mer. Par exemple, comment réagir si un homme tombe à la mer, ou encore apprendre à mettre la combinaison de survie si jamais le bateau doit être évacué.

Les passagers de l'Europa sont formés à manipuler les cordages. Photo : Radio-Canada/Claude Bernatchez

J’apprends que sur un bateau, on dit toujours « men », mais ça englobe aussi les femmes.

En plus de la sécurité, on a un cours accéléré pour manipuler les cordages afin de monter les voiles et les ajuster. Pour les quarts de travail, nous sommes séparés en trois groupes : les rouges, les bleus et les blancs, une référence au drapeau néerlandais. Ici, je suis un rouge.

Pour la première journée à bord, mon quart de travail était de 16 h à 20 h. Aujourd'hui, je fais le quart du matin de 4 h à 8 h. Ce qui me rappelle quelque peu mes horaires à Québec.