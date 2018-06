Stéphanie Blais a choisi de donner le piano de sa grand-mère, Béatrice.

Ma grand-mère aimait les gens et je suis certaine que, de là-haut, elle est heureuse de voir que tout le monde, de n'importe quelle catégorie de gens, vont pouvoir continuer à jouer sur son piano. Stéphanie Blais, donatrice

Deux artistes, Alexandre Lambert et Nicolas Bellemare, ont peint une oeuvre sur le piano et son banc. Ils ont illustré le barrage et les chutes de Shawinigan.