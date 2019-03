Magog projette de construire un complexe à deux glaces de 21 M$

Le projet est évalué à 21 millions de dollars. Pour aller de l'avant, il faudra que la moitié des coûts soit assumée par des subventions. Aussi, la Commission scolaire des Sommets, propriétaire du terrain où sera construit le complexe, doit obtenir l'aval du ministère de l'Éducation. Quant à la Ville de Magog, sa contribution sera limitée à la location annuelle d'heures de glace pour la population et les organismes accrédités.

Le complexe deux glaces comptera deux étages. Outre les glaces de dimensions réglementaires, le bâtiment accueillera un centre de physiothérapie, un magasin d’articles de sport, une aire de restauration de même qu’une piste de course intérieure.

C'est un comité qui avait le mandat d'étudier les possibilités d'ajouter une deuxième glace à Magog qui a fait cette recommandation. « Nous avons analysé tous les scénarios possibles pour combler les besoins de nos citoyens et de nos organismes en termes d’heures de glace [...] Une fois de plus, nous démontrons que nous avons à cœur de contribuer au bien-être et à la santé de la population en favorisant la pratique de l’activité physique, qui passe aussi par l’offre d’infrastructures de qualité », soutient le conseiller municipal de Magog, Jean-Guy Gingras.

C'est un organisme sans but lucratif qui aura comme mandat de gérer la construction du complexe.

L'aréna actuel, situé sur la rue Saint-Alphonse Nord, changera de vocation en 2020. Différentes possibilités sont actuellement étudiées concernant son avenir.