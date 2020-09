Un mode de vie sain mène à moins de cancers en Colombie-Britannique, dit un rapport

Selon les récentes statistiques, la Colombie-Britannique et l'Alberta affichent les plus faibles taux d'incidence du cancer du poumon au Canada chez les hommes et les femmes. Un taux lié en grande partie à la plus faible fréquence du tabagisme dans chaque province.

« La Colombie-Britannique fait un peu mieux que la moyenne canadienne et certainement mieux que l'est du pays historiquement, car c'est un endroit où on fume moins et où le mode de vie sain et l'activité physique sont mieux intégrés parmi les habitudes de vie », explique André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer.

« En ayant moins de fumeurs, on a moins de cancers du poumon et aussi probablement moins d'autres types de cancer, car on estime que le tiers de tous les cancers est lié au tabac », ajoute M. Beaulieu, qui précise que 85 % des cas de cancer du poumon sont liés au tabagisme.

« Les variations géographiques des taux d’incidence peuvent aussi être causées par des différences dans la

fréquence des facteurs de risque modifiables, comme une alimentation malsaine, le tabagisme, l’obésité et l’inactivité physique », précise la Société canadienne du cancer.

Les variations des taux d’incidence peuvent aussi être attribuables « aux programmes ou aux procédures différents mis en place dans les provinces et territoires pour le diagnostic et la détection précoce du cancer ».