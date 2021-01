C'est la fête des Autochtones d’un océan à l’autre

La journée a pour but de permettre aux Canadiens de découvrir et de souligner le patrimoine, la diversité culturelle ainsi que les réalisations et contributions des Premières Nations et des peuples inuits et métis.

De nombreuses festivités se dérouleront dans les différentes communautés d’un bout à l’autre du pays. Parcs Canada organise aussi des activités sur ses différents sites.

Huit spectacles dans huit villes

Le plus grand événement en lien avec la JNA est la Journée des Autochtones en direct.

Le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) diffusera en direct à la télévision, à la radio et en ligne des concerts qui se tiendront dans huit villes canadiennes, soit Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Yellowknife, Edmonton et Vancouver. Espaces autochtones ne sera pas en reste. Nous diffuserons en direct entre 12 h 30 et 13 h 30 une émission spéciale en provenance du Quartier des spectacles de Montréal. L'émission sera accessible sur ce site et sur Facebook.

De grands noms de la musique et de la télévision autochtones, notamment des gagnants de prix Juno ainsi que des artistes émergents, offriront des prestations.

APTN présentera les meilleurs moments de chaque scène régionale durant sa diffusion multiplateforme d’une durée de sept heures. La retransmission commencera à 19 h.

Toutes les célébrations et les activités sont gratuites.

Origines de la journée nationale

En 1995, l'Assemblée spirituelle, conférence nationale d'Autochtones et de non-Autochtones, présidée par Elijah Harper, a proposé la création d'une fête nationale pour souligner la contribution des Autochtones.

La même année, la Commission royale sur les peuples autochtones a également recommandé l'adoption d'une Journée nationale des Premiers peuples.

En 1982, la Fraternité des Indiens du Canada, maintenant l'Assemblée des Premières Nations, a demandé l'établissement de la Journée nationale de la solidarité autochtone.

La JNA a finalement été reconnue le 21 juin 1996 par une proclamation signée par le gouverneur général du Canada de l’époque, Roméo LeBlanc.

De concert avec les organisations autochtones nationales, le gouvernement du Canada avait choisi le 21 juin puisque cette date correspond au solstice d’été.

Cette journée est la plus longue de l’année et est considérée depuis des générations par nombreux groupes autochtones comme le moment pour célébrer leur culture et leur patrimoine.

Jour férié

La porte-parole adjointe du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour les affaires autochtones et le Nord, Georgina Jolibois, a déposé le 15 juin un projet de loi pour faire de la Journée nationale des Autochtones un jour férié.

Le projet de loi C-361 ferait en sorte que le jour férié soit étendu à l'échelle du Canada.

Robert Bertrand, chef national du Congrès des peuples autochtones a aussi fait valoir les avantages pour tous les Canadiens de célébrer cette journée par un jour férié.

Le ministre des Relations autochtones de l'Alberta, Richard Feehan, a également signifié son appui à l’idée.

« Nous croyons vraiment que c'est un problème national et, même si nous appuyons cette initiative, nous aimerions vraiment que le gouvernement fédéral aille de l'avant et appuie les personnes des Premières Nations à travers le pays », a affirmé le ministre.

Les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont déjà déclaré le 21 juin jour férié.