Jean-Paul Nolet, membre de la Nation des Abénakis, fait ses débuts à Radio-Canada en 1944. Reconnu pour sa voix exceptionnelle, il occupe au cours de sa carrière les postes d’annonceur et de lecteur à la radio et à la télévision.

Lors du dévoilement d’un monument à Odanak, son village d’origine, Jean-Paul Nolet livre un vibrant plaidoyer en faveur des peuples autochtones, alors appelés « Indiens ». Cet extrait provient d’un tournage du 3 juillet 1961.

Il faut que les Canadiens fassent un sérieux examen de conscience de leur attitude envers les premiers occupants du pays. Le lecteur Jean-Paul Nolet

Engagé publiquement dans le débat entourant les Amérindiens, il siège à la Commission des biens culturels du Québec entre 1974 et 1977. En 1975, il devient membre de la Commission des droits de la personne.

Jean-Paul Nolet s’éteint le 2 janvier 2000, à l’âge de 75 ans.

Myra Cree devient, en 1973, la première femme chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada. D’origine mohawk, l’animatrice fait carrière pendant plus de 25 ans à la télévision et à la radio. En 1990, interpellée par le dossier de la réserve de Kanesatake au cœur de la crise d’Oka, elle cofonde le Mouvement pour la justice et pour la paix à Oka-Kanesatake.

Un an après le conflit, Myra Cree participe à l’émission Second Regard diffusée le 14 juillet 1991. Dans ces extraits d’entrevue, elle revient avec émotion sur la façon dont elle a vécu les événements. Elle y raconte aussi que, comme jeune Mohawk, elle a grandi à Oka « au mieux dans la mésentente cordiale, au pire dans l’indifférence ».

En 1991, Myra Cree participe à la rédaction du livre Les langues autochtones du Québec, une publication du Conseil de la langue française du Québec.

Elle s'éteint le 13 octobre 2005, après avoir lutté contre un cancer.