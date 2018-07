Un texte de Marie-Pier Bouchard

Avec le départ de Dr Martin Lanoue en novembre et le décès du Dr Guy Dumas en avril, 15 % de la clientèle de la Coopérative de solidarité de santé de Saint-Léonard-d'Aston, près de Drummondville, s'est retrouvée sans médecin de famille en quelques mois seulement.

Le Dr Jérôme Proulx et ses trois collègues ont décidé d’assurer le suivi des patients du Dr Lanoue et du Dr Dumas en attendant l’arrivée de nouveaux médecins, mais ils ne pourront pas tenir comme ça encore longtemps.

Ils doivent recruter au moins deux nouveaux médecins, idéalement trois, le plus rapidement possible.

C'est sûr qu'à quatre médecins, on ne peut pas faire le suivi de 9000 patients. Dr Jérôme Proulx, médecin de famille au GMF de Saint-Léonard-d'Aston

Dr Jérôme Proulx, médecin de famille à Saint-Léonard-d'Aston au Centre-du-Québec Photo : Radio-Canada

Urgence d'agir

La Fondation médicale Jean-Pierre Despins, qui appuie la Coopérative dans ses démarches de recrutement, a même réclamé l’aide du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

Espérant au minimum qu'un médecin leur soit prêté, le président de la Fondation, René Bérubé, s’explique mal le délai de réponse.

Je me dis qu'au privé, si on a une personne importante qui décède, j'oserais dire que tout de suite le lendemain ou la semaine suivante on s'occupe de le remplacer. René Bérubé, président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins

René Bérubé, président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins Photo : Radio-Canada

Au CIUSSS MCQ, on se dit sensible à la problématique de la Coopérative, mais que d’autres demandes plus urgentes doivent être traitées.

La balle est maintenant dans le camp du ministre de la Santé dont les gens du cabinet ont promis un suivi d’ici la fin du mois de juin.

S'il n'y a pas de résultat, René Bérubé promet déjà d'intensifier la pression.

Réception de la Coopération de Solidarité Santé de Saint-Léonard-d'Aston. Photo : Radio-Canada/Marie-Pier Bouchard

Un centre médical important

Plusieurs personnes de ce milieu rural comptent sur les service de la clinique de Saint-Léonard-d'Aston qui, avec ses quelque 9000 patients, accueille trois fois plus de personnes que la population de la municipalité.

Sa position géographique centrale et tout l'équipement dont la clinique dispose attirent des gens de plusieurs municipalités telles Saint-Célestin, Saint-Wenceslas, Sainte-Perpétue et Sainte-Brigitte-des-Saults.

La clinique médicale de Saint-Léonard d'Aston attire des patients de plusieurs municipalités avoisinantes. Photo : Radio-Canada

Des bourses et de l'équipement

En attendant les réponses du cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, les administrateurs de la Fondation comptent, entre autres, sur les bourses disponibles pour attirer de nouveaux médecins.

On remet une bourse de 15 000$ qui s'ajoute aux 20 000$ du gouvernement et la condition c'est que le médecin reste minumum trois ans à la clinique. René Bérubé, président de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins

L'équipe mise aussi sur l'équipement de la clinique où une salle d’urgence ainsi qu’une salle de chirurgie ont été aménagées afin de faciliter le travail des médecins.

Une petite salle d'urgence a été aménagée à la clinique médicale de Saint-Léonard-d'Aston. Photo : Radio-Canada/Marie-Pier Bouchard