La violence dénoncée par les femmes autochtones de Val-d'Or ne date pas d'hier, dit l'anthropologue Carole Lévesque

Le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, a affirmé que son intention, en participant à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP), était de sensibiliser les gens au sujet de la discrimination vécue par sa communauté afin de l'enrayer et ainsi assurer un avenir équitable pour ses jeunes.

« Nous ne sommes pas ici pour dénigrer la population non autochtone. Nous sommes ici pour renseigner et faire renaître le respect entre nos deux peuples », a-t-il affirmé lors de son témoignage qui a ouvert, lundi, la troisième et dernière semaine d'audiences de la Commission avant une pause estivale lundi matin à Val-d'Or.

Il a d’entrée de jeu remercié « les femmes qui avaient dénoncé les corps policiers » et dont les témoignages ont mené à la mise en place de la Commission.

Nous voulons récupérer notre dignité, notre fierté et reconstruire les ponts entre nos peuples. Il est temps pour la société de mettre de côté toutes les mauvaises idées qu’elle a à propos des Premières Nations. Constant Awashish

Le grand chef Awashish a insisté sur l’importance pour la nation québécoise et les nations autochtones de se connaître mieux afin de régler leurs différends.

Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw Photo : Radio-Canada

« L’ignorance apporte la crainte, la peur. Je crois que ce sont ces émotions qui sont reflétées aujourd’hui dans les services publics », a-t-il déclaré.

En finir avec l’attitude « colonialiste »

Après avoir fait un survol de l’histoire de la nation atikamekw, M. Awashish a d’ailleurs souligné les manques dont souffrent les trois communautés de sa nation en termes d’accès aux services.

Il s'est interrogé notamment sur la présence de trois ententes différentes pour les trois services policiers autochtones atikamekw.

« Pourquoi les services ne sont-ils pas traités équitablement? Est-ce que la sécurité d’un membre atikamekw n’a pas autant d’importance que celle d’un non-Autochtone? », a-t-il demandé.

Le grand chef Awashish a de plus mis l’accent sur la reconnaissance du système de justice traditionnelle exigée par son peuple.

Il a aussi invité Jean-Roch Ottawa, chef de la communauté atikamekw de Manawan, à faire part de la demande de sa communauté d’obtenir un service ambulancier complet et permanent afin d’obtenir les mêmes soins que ceux auxquels a droit le reste de la population.

M. Awashish a rappelé que sa communauté réclamait globalement plus d’autonomie et de confiance quant à ses propres institutions, entre autres en ce qui a trait à la protection de la jeunesse.

Nous, les Atikamekw, nous sommes ici depuis des temps immémoriaux. Nous avons su élever nos enfants pendant des milliers d’années dans le respect des autres, dans le respect de la nature en étant dépourvus de tout préjugé envers les autres. Nous voulons avoir ce respect-là nous aussi. Constant Awashish

Il a finalement dénoncé une attitude « colonialiste et paternaliste » qui perdure de la part des membres des services publics québécois envers les Autochtones.

J’espère que grâce à cette commission les choses vont changer positivement pour l’avenir de mes enfants afin qu’ils puissent vivre dans un monde sans anxiété, sans stress et sans jugement. Constant Awashish

L’exclusion des femmes

Suzy Basile, professeure à l’École des études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a ensuite offert son témoignage. Celle qui est issue d’une longue lignée de femmes atikamekw a tenu à mettre l’accent sur la discrimination vécue par la gent féminine autochtone.

Mme Basile a soutenu les données historiques qui démontrent que la femme autochtone a perdu son pouvoir et sa place traditionnels au fil du temps.

Suzy Basile, professeure à l’École des études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada

Elle a notamment mentionné que les femmes autochtones étaient traitées plus durement que les hommes dans les pensionnats autochtones et a rappelé la stérilisation des femmes autochtones qui était pratiquée à une époque afin de réduire les chances de survie de leur nation.

Mme Basile a plaidé pour que la femme autochtone retrouve son pouvoir politique et économique qu’elle exerçait autrefois, avant la colonisation, « de concert avec celui des hommes ».

Elles veulent des chances et des droits égaux de participer aux structures et tables de gouvernance. Elles veulent que leurs préoccupations économiques, culturelles, sociales et environnementales soient prises en compte. Suzy Basile, professeure à l’École des études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Une violence « qui ne date pas d'hier »

Présente devant la commission lundi après-midi, l'anthropologue de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), Carole Lévesque, travaille depuis 45 ans avec les communautés autochtones.

Elle affirme que la violence dénoncée par les femmes autochtones lors de la crise de Val-d'Or ne date pas d'hier.

Cette violence à l'égard des femmes, il y a plus de 40 ans que les associations de femmes autochtones au Québec et au Canada la dénoncent. Je crois qu'il est temps de les écouter. Carole Lévesque

Le premier volet de la Commission Viens se termine mardi avec le témoignage, entre autres, du maire de Val-d'Or.