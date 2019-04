2 nouveaux services d’autobus publics pour la route des larmes

Au début de 2017, un premier service de transport public a été lancé entre Moricetown et Smithers, plus au sud, soit un trajet de 30 kilomètres. Le nouveau service ajoute 370 kilomètres de transport public le long de la route 16.

Un nouvel autobus qui relie Smithers à Burns Lake, plus au sud, commence ses activités lundi. Il fera également la route le mercredi et le vendredi. Un autre autobus sera quant à lui en service entre Burns Lake et Prince George les mardi, jeudi et samedi. BC Transit, l’agence responsable du transport en commun à l’extérieur de la grande région de Vancouver, s’occupe du service.

Ça a mis du temps avant d’arriver Christopher Beach, maire de Burns Lake

« Beaucoup de personnes ont disparu de nos communautés. Elles n’avaient pas de moyen sécuritaire de voyager sur la route 16 », indique le maire de Burns Lake, Christopher Beach.

« Ça donnera plusieurs heures pour prendre des rendez-vous médicaux, faire du magasinage ou rendre visite à la famille ou n’importe quoi d’autre qu'on a à faire et on sera quand même capable de revenir le même jour », poursuit l'élu.

Au moins 18 femmes sont mortes ou ont disparu le long de la route des larmes entre Prince George et Prince Rupert, selon la Gendarmerie royale du Canada. Toutefois, des représentants autochtones évaluent plutôt le nombre de victimes à 50. Bon nombre d’entre elles ont été vues pour la dernière fois en train de faire de l’autostop.

D'après les informations de Bethany Lindsay.