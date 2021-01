ICI Espaces autochtones : présence autochtone et Kiuna

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cette semaine : Un retour sur l'actualité dans le monde autochtone; Présence autochtone dévoile la programmation de sa 27e édition en août; L'institution Kiuna annonce un nouveau DEC Arts, lettres et communication, profil Langues des Premières Nations. Et les chroniques de Moe Clark et Melissa Mollen Dupuis. Bonne écoute!