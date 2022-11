Une loterie pour gagner des poules et commencer une nouvelle vie

Pour entrer dans l’immense poulailler de Gilles Maguet, il faut tout d’abord mettre des bottes en plastique transparent par-dessus ses chaussures, afin de ne pas apporter de microbes et de maladies. Dans le vestibule où l’on se change, et malgré des murs assez épais, on entend déjà le caquètement des gallinacés. Mais c’est seulement une fois à l’intérieur de l’immense hangar où se trouvent ses 12 678 poules qu’on se rend vraiment compte de l’ampleur de la taille de l’exploitation : chaque jour, l'éleveur de Laurier ramasse environ 12 400 oeufs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Gilles Maguet compte près de 12700 poules pondeuses dans son installation près de Laurier. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Pourtant, rien ne prédestinait Gilles Maguet à se lancer dans l’élevage de poules. « Tout a commencé en 2004 parce que j’ai mis mon nom dans une loterie de Manitoba Egg Farmers, et j’ai gagné le droit d’avoir 6000 poules », explique-t-il. Une aubaine pour lui, à l'époque où il était apiculteur et avait 500 abeilles. « Le prix du miel a fondu, et j’ai pensé que ce serait une bonne chose [de tenter ma chance]. »

20 nouveaux producteurs depuis 2009

La loterie pour le « New Entrant Program » de la Manitoba Egg Farmers, qui représente 170 producteurs de poules et d’oeufs, est directement liée à la hausse des ventes d’oeufs. « Les fermiers reçoivent plus de quotas pour avoir plus de poules et peuvent ainsi produire plus pour répondre à la demande », explique la directrice des communications de Manitoba Egg Farmers, Brenda Bazylewski.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Manitoba a produit un peu plus de 82 millions de douzaines d’oeufs en 2016. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

« Au Manitoba, la moitié des quotas vont à des éleveurs existants, l’autre moitié est réservée à de nouveaux producteurs », poursuit-elle.

Trois nouveaux gagnants vont ainsi rejoindre les rangs des producteurs d’oeufs manitobains en 2017, portant le total à 20 depuis 2009. Chaque nouveau producteur démarre avec un quota de 6000 poules, qu’il peut ensuite augmenter et ajouter aux poules pondeuses, dont le nombre est supérieur à 2,5 millions, déjà présentes dans la province. Ces dernières ont produit un peu plus de 82 millions de douzaines d’oeufs en 2016, selon les données de Statistique Canada, soit environ 11 % de la production canadienne.

Une industrie en transition

Près de 12 ans après s’être lancé dans l’aventure, Gilles Maguet fait peut-être face à l’un des plus grands défis qui attendent l’industrie aviaire au Manitoba. Lorsqu’il a construit son poulailler en 2005, il a opté pour des petites cages dites conventionnelles où s’entassent jusqu’à six poules. Or, d’ici 15 ans, le système de cages conventionnelles devra avoir disparu, au profit de nouvelles cages « enrichies » ou d’élevages de poules en liberté.

« Je suis un peu inquiet, reconnaît l’éleveur de Laurier, mais on sait qu’on doit s’adapter à ce que les consommateurs veulent. » Reste que l’adaptation va être coûteuse, et il n’a pas encore fini de rembourser l’argent emprunté pour son exploitation actuelle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les poules de Gilles Maguet pondent près de 12400 oeufs par jour. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

La Manitoba Egg Farmers tente tout de même d’aider les producteurs qui font le saut vers des cages enrichies en offrant 4 cents de plus par douzaine d’œufs mises sur le marché.

Cette incitation semble produire les effets escomptés : le Manitoba a commencé à se convertir vers des systèmes d’élevages alternatifs il y a six ans. « Trente pour cent des producteurs sont passés à un nouveau système, la majorité s’orientant vers les cages enrichies », affirme Brenda Bazylewski.

Il reste que, malgré les défis qui l’attendent, Gilles Maguet ne regrette pas de s’être lancé dans l’élevage de poules : « Les abeilles ne me manquent pas, car c’est beaucoup de travail. Avec les poules, j’ai beaucoup plus de temps pour être avec mes trois filles. »