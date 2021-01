Plusieurs appuis pour instaurer un service ambulancier permanent à Manawan

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les maires de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints, Richard Rondeau et Réjean Gouin, ont appuyé mercredi la demande de la communauté atikamekw de Manawan d'obtenir un service ambulancier « complet et permanent ».