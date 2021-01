Enquête sur les femmes autochtones : deux nouvelles démissions

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La directrice des opérations, Chantale Courcy, et une agente de liaison avec les communautés, Tanya Kappo, quittent l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFADDA), qui fait face à de nombreuses critiques.