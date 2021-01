Prix Polaris : les relations avec les Autochtones au coeur des nominations

Le Prix de musique Polaris dévoilait, mardi, sa liste préliminaire des personnes sélectionnées pour cette distinction, remise chaque année à un artiste ou à un groupe canadien qui s'est démarqué musicalement avec un album sorti au cours de l'année qui vient de s'écouler.

Secret Path de Gord Downie, chanteur de la formation The Tragically Hip, est en lice. Au cœur de cet album se trouve le récit de la mort de Chanie Wenjack, un garçon qui a perdu la vie en 1966 alors qu'il tentait de rentrer chez lui après avoir fui un pensionnant du nord de l'Ontario, à 600 kilomètres de sa communauté.

Les albums Retribution, de Tanya Tagaq, et We Are the Halluci Nation, du groupe A Tribe Called Red, font aussi partie des nommés qui abordent la question de la relation entre les autorités fédérales et les Premières Nations. Tanya Tagaq avait reçu le prix Polaris 2014.

De nombreux artistes québécois sont aussi nommés, notamment l'emblématique Leonard Cohen, qui avait sorti You Want it Darker peu de temps avant sa mort, en novembre.

Du côté des francophones, on retrouve notamment Philippe B - dont l'opus La grande nuit vidéo vient de paraître - aux côtés du collectif hip-hop Alaclair Ensemble, du groupe Chocolat, du chanteur Jimmy Hunt, de Klô Pelgag et de Peter Peter.

Le Montréalais Leif Vellebekk, qui chante dans la langue de Shakespeare, est aussi dans la course avec son album Twin Solitude. L'Acadienne Lisa LeBlanc est également du lot.

La liste préliminaire annoncée mardi sera réduite à seulement 10 finalistes, lesquels seront dévoilés le 13 juillet.

En tout, 188 albums avaient été soumis au premier tour du vote par les membres du jury.

L'album vainqueur sera couronné au terme du gala du Polaris, le 18 septembre. L'événement, qui aura lieu à la salle de spectacles Carlu, à Toronto, sera diffusé en direct sur le site web de CBC Music.

Le lauréat recevra un prix de 50 000 $. Les neuf autres finalistes repartiront pour leur part avec 3000 $ chacun.