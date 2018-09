Un texte de Colombe Fortin



Lili est en 6e année à l'École Précieux-Sang. C'est une passionnée de cuisine qui a décidé il y a deux ans de devenir végétarienne parce qu'elle adore les animaux. Elle aime essayer de nouvelles recettes qu'elle trouve sur Internet et aussi déguster celles que sa mère lui cuisine. Lili aime les animaux, le soccer et faire du bénévolat à la ferme.

Cet été, elle est inscrite à un camp pour jeunes cuisiniers du Collège Red River de Winnipeg. Le dessert favori de Lili : les brownies de sa grand-mère. Son ingrédient préféré est la vanille fraîche, en gousse.

L'été, elle aime manger des aliments frais et savoureux, comme des fruits et des légumes, tandis que l'hiver, elle préfère les mets épicés, notamment ceux avec de la cannelle.

Les ingrédients du gâteau chiffon aux fraises. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients





2,2 lb (1 kg) de fraises coupées en quartiers

Le gâteau

260 g (2 1/4 tasses) de farine

240 g (1 1/2 tasse) de sucre

11 ml (2 1/4 cuillères à thé) de poudre à pâte

4 ml (3/4 cuillère à thé) de sel

125 ml (1/2 tasse) d'huile de canola ou d'huile de tournesol

7 gros jaunes d'oeufs plus 9 blancs d'oeufs

190 ml (3/4 tasse) de lait

2,5 ml (1/2 cuillère à thé) de crème de tartre

1 gousse de vanille fraîche

15 g (1 cuillère à soupe) de beurre

La crème





30 ml (2 cuillères à soupe) de jus de citron frais

58 g (1/2 tasse) de sucre

500 ml (2 tasses) de crème épaisse

38 g (1/4 tasse) de sucre à glacer

Les fraises et la préparation du four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili lave les fraises et les coupe en quartiers. Elle préchauffe le four à 163 °C (325 °F).

La farine. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili mesure la farine pour le gâteau chiffon et ajoute le sucre.

La poudre à pâte et le sel. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle incorpore la poudre à pâte et le sel.

L'huile. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili verse l'huile dans le mélange de farine et remue doucement avec une spatule.





Un contenu vidéo est disponible pour cet article Oeufs Lili

Lili sépare les blancs d'oeufs des jaunes.

Les jaunes d'oeufs. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut battre les jaunes d'oeufs et les incorporer au mélange de farine. Lili utilise un malaxeur pour mélanger le tout.

Le lait. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les jaunes d'oeufs sont bien mélangés, elle ajoute le lait.

La crème de tartre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili mesure et ajoute la crème de tartre dans le mélange. Celle-ci agira comme levure dans la préparation du gâteau.

Les blancs d'oeufs en neige. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut fouetter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer doucement au mélange.

Incorporer les blancs d'oeufs. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'aide d'une spatule, Lili incorpore très doucement les blancs d'oeufs à la pâte à gâteau avec des mouvements de pliage.

La gousse de vanille. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili coupe la gousse de vanille en deux et, à l'aide de la pointe d'un couteau, elle en retire les grains.

Lili qui goûte la pâte. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Une bonne cuisinière doit goûter sa nourriture. Lili le fait très bien.

Beurrer le moule. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili utilise un moule à gâteau à cheminée; il faut qu'il soit bien beurré afin que le gâteau ne colle pas.

Enfourner le gâteau. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle verse le mélange dans le moule et met celui-ci au four à 163 °C (325 °F) pour 55 minutes.

Le citron. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili coupe un citron frais et en extrait le jus pour la préparation de la crème fouettée.

La crème et le sucre à glacer. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans le bol du malaxeur, Lili a versé le sucre et ajouté le citron. Dans la recette originale, le sucre et le citron étaient déposés sur les fraises.

Ensuite, elle incorpore la crème et le sucre à glacer.

La crème fouettée. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La crème fouettée est onctueuse, un peu sucrée et elle se tient fermement.

Lili vérifie la cuisson du gâteau. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour vérifier la cuisson du gâteau, Lili utilise un brin de spaghetti plutôt qu'un bâton de bois, car le spaghetti se composte.

Le gâteau est cuit. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le gâteau est doré à point; Lili le laissera refroidir avant de le démouler.

Les étages du gâteau. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le gâteau est bien refroidi, Lili le coupe en deux et étend la première couche de crème fouettée.

Les fraises et la crème fouettée. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sur la crème fouettée, Lili place des quartiers de fraises et étend la deuxième couche de crème fouettée. Elle est généreuse; ce dessert sera succulent.

Le glaçage du gâteau. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili a placé le gâteau sur une assiette de service et termine la décoration. Elle ajoute de la crème fouettée autour du gâteau en raclant par endroits, car elle veut voir des parties de la pâte. Elle a son idée pour décorer ce dessert.

Le gâteau chiffon aux fraises et au sucre à glacer. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Lili a placé les fraises autour du gâteau sur une couche de crème fouettée et, pour terminer, elle saupoudre de sucre à glacer le dessus du gâteau.

Lili avec son gâteau chiffon aux fraises. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici Lili avec son gâteau chiffon aux fraises. Elle peut être fière, c'est un superbe dessert.

Lili, une poule et un âne. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Depuis presque un an, Lili fait cinq heures de bénévolat tous les dimanches à la ferme. Elle aime les animaux. Sur les photos ci-dessus, elle est en compagnie d'une poule et de Jelly Bean, l'âne de Louise, la propriétaire. Mais Lili adore aussi les chèvres, surtout les bébés, et les alpagas. Comme tâches à la ferme, elle fait la traite des chèvres, ramasse les oeufs et promène l'âne, en plus d'assister Louise lors des ateliers de fabrication de savon et de fromage.

C'est une jeune fille sérieuse avec une très belle personnalité.