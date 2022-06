Le 12 juin 1982, le premier tirage de la loterie 6/49 offre un gros lot minimum garanti de 500 000 $. Le Québec est alors plongé dans une crise économique.

Le Téléjournal du 16 juin 1982 témoigne bien de cette période. Bernard Derome y présente un reportage sur les habitudes de consommation des Québécois en pleine récession:

« Comme le rapporte Gilles Morin, les billets de Loto-Québec se vendent encore comme des petits pains chauds et chaque coup dur est généreusement arrosé. »

Le reportage du journaliste Gilles Morin révèle que les ventes de Loto-Québec ont augmenté de 10 % dans la dernière année. En 1982, les Québécois se situent aussi au deuxième rang pour la consommation de bière au Canada.

C’est donc dans ce contexte que la loterie 6/49 fait son apparition. Il faudra toutefois attendre le tirage du 7 août 1982, soit deux mois après sa mise en marché, pour qu’un premier gros lot soit remporté.

Puis, en janvier 1984, le lotto 6/49 atteint un sommet de popularité avec des records de vente pour Loto-Québec. L’émission Le Point du 5 janvier 1984 se penche sur cet engouement pour la loterie.

« C’est une véritable frénésie, les kiosques de Loto-Québec sont bondés, l’ordinateur surchauffe, le 6/49 de samedi et son gros lot de 5 millions est en train de chambouler l’industrie du rêve que sont les loteries. »

L’animateur Simon Durivage s’entretient avec le président de Loto-Québec, Jean-Marc Lafaille, de ce tirage qui est sur toutes les lèvres. « Douce folie ou folie furieuse? », c’est la question qui guide son entrevue.

À son tour, l’animatrice Denise Bombardier recueille les commentaires du sociologue Jacques Grand’Maison sur cette « institution sacrée sinon consacrée » que représente Loto-Québec. Il est question dans cette portion d’émission du problème de moralité publique que soulève la loterie.

« Parmi tous les opiums quotidiens, c’est la drogue la plus sournoise et la plus difficile à saisir. C’est l’escalade actuellement. »