Une designer dénée offusquée par l'appropriation culturelle à Yellowknife

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Mme Marlowe est la créatrice de la marque Six Red Beads, basée à Grande Prairie en Alberta.

La designer indique que l’appropriation de la culture inuite et dénée dans la capitale des Territoires du Nord-Ouest est généralisée. Le pire cas d’appropriation culturelle qu’elle dit avoir vu jusqu’à maintenant est celui d’une couturière non autochtone qui crée et vend des parkas d’inspiration dénée.

« C’est très choquant, raconte Mme Marlowe. Nos connaissances des motifs sont transmises depuis des milliers d’années. Comment ces personnes osent-elles reprendre ces motifs et les reproduire en grandes quantités? »

Le propriétaire du magasin où de telles parkas sont en vente n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC.

Plusieurs magasins de Yellowknife vendent effectivement des souvenirs s’inspirant de styles autochtones très souvent fabriqués en Chine.

Les prix au cœur du problème

La gérante du magasin Northern Souvenir and Gifts, Sue Ha, indique qu’elle peine à remplir ses présentoirs de produits fabriqués dans le Nord.

« J’essaie de vendre beaucoup de produits fabriqués à Yellowknife, explique-t-elle. Peu importe qui le fabrique, je le veux pour mon magasin. Mais les touristes jugent souvent que les prix sont alors trop élevés. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des poupées fabriquées en Chine et censées représenter des femmes autochtones Photo : CBC / Hilary Bird

Un problème que comprend Tishna Marlowe.

« Le Nord possède plusieurs artistes autochtones très talentueux qui ne peuvent pas être mis de l’avant, car produire de tels objets est beaucoup trop coûteux, concède-t-elle. C’est pourquoi les répliques sont achetées au profit des véritables objets. »

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assure qu’il essaie de mettre en place des mesures permettant aux consommateurs de bien reconnaître les produits locaux.

Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et des Investissements a mis sur pied une initiative visant à apposer une étiquette spéciale aux créations fabriquées sur le territoire, qui comprend généralement le nom de l’artiste ainsi que sa communauté d’origine.

« C’est une preuve d’authenticité qui assure que votre achat a été fabriqué à la main par un artiste membre du programme NWT Arts et qu’il contribue à une industrie locale et responsable », selon le site web du programme.

Tishna Marlowe croit que cette initiative est un premier pas dans la bonne direction, mais espère que le gouvernement pourra créer une étiquette spéciale pour les produits autochtones afin que les consommateurs puissent s’assurer que le produit qu’ils achètent n’est pas une appropriation culturelle.

« Quand vous voyez une femme autochtone dans son habit traditionnel, beaucoup d’amour, de techniques et de savoirs ont été requis pour sa fabrication, rappelle la designer. Et beaucoup de gens ne portent pas attention à ce détail. »

Avec les informations de Hilary Bird, CBC News