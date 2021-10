Il y a 10 ans, on annonçait en grande pompe une nouvelle fonctionnalité sur le site web de Radio-Canada. La plateforme audio-vidéo de Radio-Canada.ca offrait, en une seule destination, toute une programmation thématique de contenus et d'émissions télé et radio.

Les internautes peuvent désormais avoir accès d’un seul clic à de nombreuses émissions de la radio et de la télévision de Radio-Canada, dont ce Téléjournal. Une citation de :Le chef d'antenne Bernard Derome

Le 7 juin 2007, c’est Bernard Derome qui en fait l’annonce au Téléjournal. La nouvelle plateforme a été présentée plus tôt à la presse par Sylvain Lafrance, vice-président principal aux Services français de Radio-Canada. Dans le reportage qui suit, Jean-François Bélanger propose une visite de cet « univers ».

La zone audio-vidéo remplace l’outil Zapmédia, qui montrait des signes d’essoufflement. On souhaite ainsi répondre à la demande pour la consultation d’émissions en ligne, qui est en forte hausse.

Fait intéressant : la navigation sur le site web était bien différente de celle d'aujourd’hui; les émissions étaient classées par thème. Autrement, l’importance d’Internet comme moyen de diffusion est dépeinte comme une tendance lourde. Le journaliste Jean-François Bélanger y va même d’une affirmation des plus actuelles : « Les auditeurs et les téléspectateurs sont de moins en moins passifs. Ils réclament plus d’interactivité et, surtout, une diffusion des programmes qui s’adapte à leur horaire plutôt que l’inverse ».

Radio-Canada sur le web 1995 : Bruno Guglielminetti réalise l’émission et le site web R@dionet, pour la radio de Radio-Canada à Edmonton, le premier magazine francophone à traiter uniquement d’Internet autant au Canada qu’à l’étranger.

30 octobre 1995 : Première couverture politique sur le web avec la soirée référendaire sur le site de Radio-Canada au www.src.mtl.com

Septembre 1996 : Le site de Radio-Canada propose une couverture sommaire des Jeux olympiques d’Atlanta sur une page web.

31 octobre 1996 : Radio-Canada devient la première radio francophone publique à offrir sa programmation en direct sur le web et les internautes peuvent écouter la radio sur www.radio-canada.com.

13 mai 1998 : www.radio-canada.ca devient la troisième adresse du site et l’adresse officielle de Radio-Canada.

Mars 2000 : Radio-Canada.ca transforme sa page d’accueil pour y intégrer des nouvelles.

24 septembre 2001 : Le premier prix Gémeaux décerné au meilleur site web d’une émission de télévision est remis au site jeunesse 0340 de Radio-Canada

14 mars 2001 : Radio-Canada lance sa première émission exclusivement sur le web : L’après-soirée de la Soirée du hockey avec Yannick Bouchard et René Pothier.

Mars 2003 : L’équipe web des nouvelles de Radio-Canada crée une section multimédia spéciale pour expliquer et illustrer la guerre en Irak.

13 septembre 2004 : Diffusion en direct à la radio et sur le web du prestigieux spectacle 100 ans de blues.

7 juin 2007 : Nouvelle plateforme audio-vidéo sur Radio-Canada.ca qui offre, en une seule destination, toute une programmation thématique de contenus et d’émissions.

10 mars 2009 : Début de la première websérie Les chroniques d’une mère indigne sur le site web de Radio-Canada.

Septembre 2009 : Radio-Canada annonce ses premières webdiffusions en direct à l’occasion des MIMs d’or et du Gala des Gémeaux. Les internautes peuvent voir le gala sur leur ordinateur et accéder aux informations complémentaires comme la description des catégories et la liste des finalistes.

18 septembre 2009 : Radio-Canada lance sa première websérie interactive RemYx.

26 janvier 2010 : Lancement de la webtélé Tou.tv

Avril 2010 : La websérie En audition avec Simon, lancée le 15 mar 2010, franchit la barre du million de branchements vidéo et atteint le sommet des émissions les plus regardées sur Tou.tv.

28 octobre 2013 : CBC/Radio-Canada lance Curio.ca, le plus vaste portail canadien de contenus éducatifs.