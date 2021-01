Les femmes autochtones ont largement contribué à la fondation de Montréal, en faisant part de leurs connaissances aux premiers colons.

Leurs jardins regorgeaient de plantes indigènes servant de matière première pour divers usages allant de l’alimentation à la confection des vêtements, sans oublier les besoins médicinaux.

Dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, les gouvernements du Canada, du Québec et la Ville de Montréal ont souhaité réaliser et léguer aux Montréalais un « Jardin des origines », tel qu’il existait au 17e siècle.

Ce jardin est une manifestation éloquente des précieux savoirs de nos soeurs. Leur apport considérable à l’agriculture, à la médecine et à la santé, entre autres, est mis en valeur dans un environnement à la fois éducatif et touristique. L’histoire, l’expérience et la contribution des femmes des Premières Nations méritent d’être partagées et connues.

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)