Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a entendu une quarantaine de personnes lors de sa première semaine d'audiences à Whitehorse au Yukon. Notre analyste en résidence Racelle Kooy nous donne ses impressions. Et comme plusieurs femmes autochtones, elle dit « enfin! » Racelle est en entrevue avec Anne-Marie Yvon.