ICI Espaces autochtones : Les audiences de l'ENFFADA au Yukon et la chasse communautaire

Cette semaine :

Notre analyste en résidence, Racelle Kooy, commente les premières audiences de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA); Charles Buckell-Robertson, de Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous parle de chasse communautaire dans la communauté de Mashteuiatsh; Du hip hop à mâmawi musique avec Simon Riverin et la réponse de Melissa Mollen Dupuis à une question posée par Yohann, de Montréal.

Bonne écoute!