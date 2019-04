L'enquête nationale sur les femmes autochtones reviendra au Yukon

Les commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées comptent revenir au Yukon après que deux fois plus de familles que prévu ont participé aux audiences publiques de Whitehorse.

La commissaire en chef, Marion Buller, en a fait l'annonce à l'ouverture de la deuxième journée de témoignages sans toutefois préciser quand cette nouvelle visite aura lieu, ni à quel endroit. « Il est trop tôt pour déterminer si ce sera à Whitehorse », dit-elle, ajoutant que la première journée a été un succès.

Nous avions il y a deux semaines une vingtaine de familles qui s'étaient prononcées là ouvertement [sur le fait] qu'elles viendraient [...] Aujourd'hui, on en compte au-dessus de 40. Donc, ce n'est qu'un exemple de comment on va s'intéresser au processus. Michèle Audette, commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Marion Buller a confirmé qu'elle demandera bel et bien une prolongation de l’enquête, accompagnée d’une demande de hausse de budget. « Je pense que c’est assez clair que nous aurons besoin de plus de temps pour bien faire notre travail. Ça devient assez évident. »

Le fils de la défunte Wendy Carlick interrompt les procédures

Un jeune homme qui s'est identifié comme Alex Carlick, le fils de Wendy Carlick, tuée en avril 2017, et frère de Angel Carlick, tuée en 2007, a interrompu les audiences pour prendre la parole. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Submergé par l'émotion, le fils de Wendy Carlick, tuée en 2017, s'est invité sur scène, interrompant le témoignage d'une autre famille et insistant pour prendre le micro. Alex Carlick est aussi le frère de Angel Carlick, tuée en 2007.

Je veux juste dire que je ressens la peine de tout le monde maintenant. Ma mère [Wendy Carlick] était une personne formidable et je pleure tous les jours parce que je l'ai perdue, tout comme ma soeur. Je ne vois aucun policier ici. Ils n'ont jamais rien fait pour ce qui m'est arrivé et j'ai tout perdu. Alex Carlick, fils de Wendy Carlick

Deux femmes se sont levées pour entourer le jeune homme qui a quitté la salle de son propre gré après son intervention.

L'art comme forme de témoignage

Starr Drynock chante la chanson des femmes guerrières après son témoignage sur la mort de sa mère, Deborah Evangeline Edwards, aux audiences publiques de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Certaines familles ont choisi de présenter aux commissaires des chansons ou de la poésie en plus de leur témoignage.

Starr Drynock, qui raconte que sa mère est morte assassinée alors qu'elle-même n'était qu'un bébé, a présenté une chanson traditionnelle à la commission. Elle a affirmé que la danse et les chants occupent une grande place dans sa vie.

Quand nous chantons et dansons, ça me permet de demeurer ancrée et connectée à tout. Ça me permet de rester concentrée sur ma vie et celle de ma fille. Starr Drynock, fille de la défunte Deborah Evangeline Edwards

Les forces policières critiquées

Edna Deerunner parle de sa mère, Annie Dick, morte alors qu'elle-même n'avait pas encore 5 ans. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Starr Drynock, comme beaucoup de témoins, a affirmé n'avoir jamais reçu les dossiers de police concernant sa mère et n'avoir jamais trouvé non plus d'articles de journaux entourant sa mort.

« En 1992, le corps de ma mère s'est retrouvé dans la rivière Nicola. Elle avait 22 ans. Mon père a fourni deux noms à la police, mais on lui a répondu qu'ils ne pouvaient pas condamner quelqu'un à partir de rumeurs, sans preuve. Le maire et la police ont conclu à un suicide. »

Edna Deerunner a quant à elle affirmé qu'elle souhaitait obtenir un pardon de la police. Des six enfants de sa famille, quatre sont morts de maladies reliées à la consommation d'alcool, de suicide ou de voies de fait, a-t-elle raconté.

Ma mère a disparu et [la police] ne savait même pas qu'elle était morte. Même le prêtre m'a dit que mon père l'avait tuée. La GRC, selon moi, a été négligente. Elle n'a même pas ouvert de dossier. Je veux un pardon. Edna Deerunner, qui a témoigné lors de l'Enquête

Evangeline Billy

Bella Bresse tient une photo de sa fille, Evangeline Billy, tuée en 2008 à l'âge de 27 ans. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Mère de trois enfants, Evangeline Billy a été battue puis noyée. Son corps a été retrouvé sur la rive du fleuve Yukon en 2008. Alicia Ann Murphy a plaidé coupable d'homicide un an plus tard, après qu'un verdict de meurtre au second degré a été renversé devant la Cour d'appel du Yukon.

Bella Bresse, la mère d'Evangeline Billy, a affirmé qu'avec ce nouveau verdict l'accusée a pu quitter la prison, parce que suffisamment de temps s'était écoulé.

J'étais tellement fâchée. Je suis sortie de la cour et j'ai crié, crié, crié. [...] Si je pouvais changer quoi que ce soit, l'accusée serait toujours en prison. Je la mettrais en prison pour les crimes qu'elle a commis. Elle a pris ma fille. Bella Bresse, mère d'Evangeline Billy

Un processus « quasi judiciaire »

L'avocate et participante Joan Jack considère les procédures trop semblables à celles d'une cour de justice. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Une participante, Joan Jack du village d'Atlin en Colombie-Britannique, avocate et militante, s'est dite choquée par ce qu'elle a observé du processus jusqu'ici. Les témoins doivent, avant de parler, porter serment sur la bible ou avec une plume d'oiseau dans les mains. Les familles sont par ailleurs accompagnées d'avocates qui les guident dans leur témoignage.

Joan Jack doit elle-même témoigner en soutien à la famille de son mari dont la soeur a été trouvée morte à l'âge de 14 ans.

« J'étais sous le choc. Pourquoi, pourquoi l'avocate [...] C'est quasiment judiciaire! Pourquoi le Canada a-t-il choisi de tenir un processus quasiment judiciaire et flou? Pourquoi? [...] Je me sens attaquée une deuxième fois. Je sais que ça semble excessif, mais j'ai vraiment pleuré. »

La commissaire en chef, Marion Buller, explique de son côté que la commission est tenue à certaines procédures à titre de commission d'enquête. « Il y a certaines exigences sur le plan judiciares que nous ne pouvons ignorer. »