Les Aborigènes d'Australie veulent plus qu'une réforme constitutionnelle

Un texte de Fanny Samson

Environ 250 Aborigènes et Indigènes du détroit de Torress, qui représentent 3 % de la population australienne, se sont réunis du 23 au 26 mai à Uluru, dans le Territoire du Nord, dans le cadre d’un sommet sur la reconnaissance constitutionnelle de leur peuple.

Au Canada, les droits des peuples autochtones sont reconnus dans la Constitution depuis 1982. Mais en Australie, les lois fondamentales ne mentionnent pas les peuples aborigènes et indigènes.

Un référendum sur la reconnaissance de ces peuples dans la Constitution devait se tenir ce mois-ci, pour souligner le cinquantième anniversaire de la première consultation, qui a permis aux Aborigènes de devenir des citoyens à part entière en 1967. Toutefois, l’échéance a été reportée en 2018.

Une « vraie réforme » réclamée

Après trois jours de rencontre et six mois de dialogues à travers les différentes régions de l’Australie, les Aborigènes ont émis une déclaration commune, dans laquelle ils affirment que leur souveraineté n’a jamais été cédée.

Le texte stipule que le haut taux d’incarcération, la détention de mineurs et la prise en charge des enfants par l’État démontrent que de réels changements sont nécessaires. « Ces dimensions de notre crise démontrent que le problème est structurel », lit-on.

Ils souhaitent qu'une commission soit lancée afin d'aboutir à un traité.

La demande d’une réforme est suivie d’une déclaration qui indique que les Aborigènes et les Indigènes du détroit de Torress sont les premiers peuples souverains de l’Australie.

Ils réclament aussi une présence aborigène au parlement, ancrée dans la Constitution.

Les délégués aborigènes et indigènes vont poursuivre leurs discussions avec le gouvernement au courant des prochains mois.

Plus qu’un symbole

L’histoire des Aborigènes est marquée par diverses interventions, qui n’ont pas eu les effets espérés par ces peuples fondateurs. Certains groupes aborigènes ont signé des traités territoriaux, mais il n’y en a pas à l’échelle nationale, indique la directrice du département d’anthropologie de l'Université Laval, Sylvie Poirier.

Ce que les Aborigènes demandent, c’est que ce soit plus précis et que ça aille beaucoup plus loin, vers une reconnaissance de leur souveraineté.

Sylvie Poirier, directrice du département d’anthropologie à l’Université Laval