Des témoignages poignants lors de la première journée de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones

Un texte de Claudiane Samson

Les témoignages sont recueillis de cinq façons différentes : les audiences publiques, la collecte de témoignages en privé, les cercles de partage publics et privés, des audiences privées devant les caméras et l'expression artistique.

« La vérité »

Dans leurs allocutions de bienvenue, les commissaires ont tous dit vouloir faire la lumière sur la vérité.

La commissaire en chef Marion Buller a affirmé que le « Canada doit entendre la vérité sur la violence que les femmes autochtones ont subie » et qu’il « faut guérir et trouver des solutions ». Pour sa part, la commissaire Michèle Audette a soutenu que le Canada et le monde entier suivent de près le déroulement de cette enquête.

Nous franchissons une étape, un jalon important de la démarche d’enquête [...] ces travaux mettront en lumière la vérité, puis la connaissance sur la violence faite. Marion Buller, commissaire en chef

Mary Johns

La première famille à venir témoigner est celle de la défunte Mary Johns, originaire de Carcross, dans le sud-ouest du Yukon. Elle est morte à Vancouver après quelques années passées dans le quartier du Downtown Eastside.

Il a toutefois fallu six ans de recherches intensives pour que la famille découvre que le corps de Mary Johns reposait dans une tombe non identifiée.

Sa belle-soeur, Frances Neumann, affirme que le sort de ces femmes est une faille du système : « Ces femmes étaient vulnérables, elles n’avaient aucune protection, elles étaient perdues, mais chacune de ces femmes avait une famille qui les aimait. Nous les avons laissées tomber. Nous ne les avons pas protégées parce qu’elles étaient faibles. »

La fille de Mme Neumann, Tracy Camilleri, croit qu’il faut se débarrasser des préjugés dans la société : « Je crois que ce qu’il faut faire c’est institutionnaliser l’éducation dans ce pays. Les Autochtones sont épuisés d’être les éducateurs. Ce doit être fait à tous les niveaux, à tous les âges, dans le système scolaire, dans les systèmes gouvernementaux. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Dennis Shorty, après son témoignage. Première journée de l'ENFFADA à Whitehorse. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Du soutien psychologique nécessaire

Beaucoup s'inquiètent toutefois des répercussions psychologiques que pourraient entraîner ces témoignages.

Diane Pétrin, du centre pour femmes Victoria Faulkner, vient en aide à de nombreuses femmes autochtones survivantes ou dont des membres de leur famille ont été victimes d'homicide ou de disparition.

« Il n'y a pas beaucoup de femmes que je connais qui n'ont perdu personne. [...] Alors elles sont contentes que ça se passe, elles disent : "Quelqu'un veut écouter notre histoire puis c'est vrai.” » Elle ajoute cependant que les suivis des témoignages seront difficiles.

Ruth Carroll fait partie des aînés qui sont sur place pour appuyer ceux et celles qui viennent témoigner. « Il faut retourner encore et encore dans les souvenirs difficiles et ça blesse les gens. Notre espoir, c’est que [l’Enquête leur] viendra en aide et que ce ne sera pas trop douloureux. »

La commissaire Michèle Audette affirme que la commission a fait du soutien psychosocial une priorité des audiences. « On s'assure qu’on ne fait pas les mêmes erreurs qu'on a déjà vues dans le passé dans d'autres audiences ou enquêtes, dit-elle. D'entrée de jeu, c'est une priorité de s'assurer qu'on ne va pas traumatiser de nouveau ces familles. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les audiences de l'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées à Whitehorse se déroulent sous une grande tente sur la rive du fleuve Yukon. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Les communautés en deuil

La chef de la Première Nation Kwanlin Dün, Doris Bill, rappelle toutefois que ces tragédies affectent toute la communauté.

Deux homicides ont frappé la Première Nation le mois dernier, dont celui de Wendy Carlick, une militante qui s'est battue pour la tenue de l’Enquête après le meurtre de sa fille il y a 10 ans.

Pour certains, c’est encore trop frais en mémoire […] de parler à qui que ce soit ou encore de raconter leur histoire. Il y a un sentiment mitigé dans notre communauté. Doris, Bille, chef de la Première Nation Kwanlin Dün'

Doris Bill souhaite que l’Enquête reconnaisse l’effet sur les gouvernements des Premières Nations. Il rappelle que c’est le chef du conseil de bande qui est informé en premier lieu quand il y a un décès et que les mécanismes pour gérer ces situations ne sont pas toujours en place.