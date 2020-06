Katrina Hazlett, la mère du bébé mort à Gatineau, est accusée de négligence criminelle

Note : Ce texte date du 30 mai 2017. Il n'est pas lié à la découverte du corps d'un bébé dans le quartier Mont-Bleu le 29 juin 2020. Le texte sur cette affaire se trouve ici.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé le dépôt d'accusation à l'endroit de Katrina Leigh Hazlett, 28 ans.

L'avocat de Mme Hazlet, Marc-André Cayen, a déclaré, mardi après-midi, que sa cliente a été remise en liberté. Elle doit respecter un couvre-feu et dormir à L'Ange-Gardien. Elle ne peut avoir de contacts avec un enfant de moins de six ans ni avec d'autres personnes en lien avec sa cause.

« Elle est émotive, comme la famille d'ailleurs. C'est une situation qui est tragique. Les gens vivent un trop-plein d'émotion, c'est sûr et certain. Elle a le support de sa famille », a-t-il déclaré à la sortie de la cour.

Me Cayen a tenu à rappeler que sa cliente n'a aucun antécédent judiciaire.

« C'est la première fois qu'elle se trouve dans un milieu carcéral et qu'elle est détenue. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été remise en liberté dès la comparution », a-t-il précisé.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les policiers de Gatineau ont enquêté sur la mort d'un bébé âgé de six mois. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lapointe

Retour sur les faits

Le bébé de sept mois a été retrouvé inerte dans une résidence de la rue Shamal dans le quartier du Plateau, à Hull.

« Des soupçons soulevés à la suite des premières constatations ont mené les enquêteurs à approfondir l’enquête, menant ainsi à l’arrestation d’une des personnes présentes dans la résidence », avait déclaré le porte-parole du SPVG, Jean-Paul Le May.

Le bébé a été transporté à l'Hôpital de Hull où son décès a été constaté. Le Bureau du coroner et le SPVG collaborent pour établir les causes du décès.

M. Le May soutient que l’autopsie pratiquée mardi a révélé qu’aucune trace de violence n’a été décelée sur le bébé de sept mois. « Cette même autopsie a permis d’avoir des réponses utiles à l’évolution de l’enquête, mais qui ne peuvent pas être partagées avec le public pour ne pas nuire à celle-ci », a-t-il dit dans un courriel.

La prochaine comparution de Mme Hazlett aura lieu le 29 juin, à 9 h.