Un festival de cinéma sur le thème des manifestations anti-pipeline à Standing Rock

Le Standing Rock Nation Film and Music Festival, qui se tiendra au casino autochtone près de la ville de Fort Yates, vise également à favoriser le réseautage entre les Premières Nations et l’industrie cinématographique. Des réalisateurs et des musiciens autochtones seront mis en vedette durant le festival qui proposera des films sur les Autochtones ou faits par eux.

Le rassemblement donnera aussi une tribune aux opposants au projet de pipeline de l'entreprise texane Energy Transfer Partners, d’une valeur de 3,8 milliards de dollars américains.

Une histoire d’unité à raconter

Selon la productrice du festival et cinéaste indépendante de San Francisco Tricia van Klaveren, les manifestations de Standing Rock constituent le plus incroyable rassemblement de personnes en provenance de partout aux États-Unis et dans le monde.

Standing Rock représente une véritable union entre les gens. L’histoire a été créée à ce moment-là. Tricia van Klaveren, productrice, Standing Rock Nation Film and Music Festival

Des centaines et parfois des milliers de manifestants s'étaient réunis, d’août à février dernier, pour faire valoir leur mécontentement quant aux risques de pollution de l'eau qu'implique le projet. Ceux qui se sont surnommés les « protecteurs de l’eau » n’ont pas réussi à arrêter le projet.

La ligne qui doit acheminer le pétrole du Dakota du Nord à l'Illinois sera mise en service jeudi. Toutefois, le mouvement s’est propagé jusqu'à d’autres projets de pipeline.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'affiche du Standing Rock Film Festival Photo : Standing Rock Film Festival

Les organisateurs du festival gratuit espèrent que de nombreux manifestants reviendront dans la réserve pour l’événement. Le casino peut recevoir 1000 personnes en tout. Certaines présentations seront disponibles en direct en ligne.

Le film AWAKE, A Dream from Standing Rock, qui a été présenté au Festival du film de Tribeca, à New York, et Rumble : The Indians Who Rocked The World, récompensé au Festival du film de Sundance en Utah, seront notamment diffusés en fin de semaine.