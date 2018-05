Habitat 67, c’était le projet de thèse du jeune architecte Moshe Safdie. Avec son modèle d’habitation modulaire préfabriquée, il souhaitait créer un « village dans la cité » où il fait bon vivre en famille. Son projet novateur et urbain est retenu pour être érigé comme pavillon thématique à l’Expo 67. Habitat 67 devient ainsi la première réalisation du diplômé de McGill et lui donne du même coup une renommée mondiale.

La réflexion de l’architecte, les plans de ce projet ambitieux et différentes étapes de ce chantier de construction inhabituel sont illustrés dans ce montage d’archives. Le chantier s’amorcera en 1965, respectant l’échéancier de 30 mois. On retrouve aussi des images de l’intérieur de certaines unités d’habitation. Au moment de l’Expo, 26 appartements sont décorés et ouverts au public. Un module dénudé est aussi laissé en démonstration pour les visiteurs.

Chaque logement d’Habitat est vendu 45 000 $. Depuis, les appartements de la Cité du Havre ont été transformés en habitations de luxe. Le projet initial d’offrir à travers cette formule des logements familiaux à prix modique aura donc dérivé en cours de route. Il n’en demeure pas moins un bâtiment iconique de Montréal qui symbolise à merveille le rêve porté par l’Expo.

Moshe Safdie Avec des œuvres comme Habitat 67 et la bibliothèque de Vancouver, Moshe Safdie a embelli le paysage urbain du Canada. Israélien d’origine, l’architecte a conçu des bâtiments publics originaux, aux formes avant-gardistes. Créateur et visionnaire, il est à l’origine du design de logements, de musées et même de quartiers un peu partout dans le monde. Moshe Safdie voit le jour le 14 juillet 1938, à Haïfa, en Israël. En 1955, il s’installe à Montréal, apprend l’anglais, puis s’inscrit à l’Université McGill en architecture. À 26 ans, Safdie crée un type différent d’habitations, à la géométrie très libre. Pour concevoir Habitat 67, il s’inspire des jeux de Lego et des maisons de sa ville natale. L’architecte veut introduire un nouveau style de vie urbain, un ensemble où plusieurs familles peuvent se loger dans un espace réduit. L’équipe que Moshe Safdie pilote en 1967 comprend une cinquantaine d’architectes, de dessinateurs et de maquettistes, dont plusieurs viennent de l'extérieur de Montréal. Le projet sème la controverse à l’époque. Certains journalistes crient au génie, alors que d’autres prévoient l’écroulement à court terme de ces « boîtes empilées ».