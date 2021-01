Autochtones et services publics : les audiences commencent le 5 juin

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP) a dévoilé le calendrier de sa série d'audiences qui commencera le 5 juin à Val-d'Or.

L’événement sera inauguré par une cérémonie d’ouverture présentée par des aînés anichinabés, qui « doit respecter les valeurs et traditions autochtones ».

Le commissaire Jacques Viens prononcera ensuite une déclaration d’ouverture. La présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ) Viviane Michel doit se prononcer lors de cette journée également.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, et la grande chef du Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg, Verna Polson, témoigneront le 6 juin.

D’autres dirigeants, experts des questions autochtones et représentants des services publics défileront ensuite devant la Commission.

Cette dernière a été mise sur pied à la suite des témoignages de femmes autochtones de Val-d'Or qui se sont dites victimes de violence policière.

Son mandat est de « faire la lumière plus globalement sur les enjeux systémiques caractérisant la relation entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics », avait indiqué son président, le juge Jacques Viens.

La Commission a accordé, il y a un peu plus de deux semaines, le statut de participant à 12 demandeurs. Grâce à ce statut, les participants peuvent recevoir à l'avance des résumés de témoignages, proposer des témoins et poser certaines questions aux témoins. Un demandeur s'est également fait accorder le statut d'intervenant.

La FAQ, l'Association des policiers et policières du Québec (APPQ) et le Regroupement des Centres d'amitié autochtone du Québec (RCAAQ) sont des organisations qui avaient demandé le statut de participant.

Pour l’obtenir, différentes mesures étaient nécessaires, dont la présence d'un avocat représentant ces groupes.

L’enquête s’étend à l’ensemble de la province et touche 55 communautés autochtones et les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les services de santé, les services sociaux et les services de protection de la jeunesse.

Elle portera sur les 15 dernières années. Jacques Viens doit remettre son rapport final le 30 novembre 2018.