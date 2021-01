Le Tribunal canadien des droits de la personne blâme Ottawa une troisième fois pour le traitement réservé aux enfants autochtones

Dans une décision publiée vendredi, le Tribunal conclut que peu de choses ont changé depuis sa décision rendue en janvier 2016. Il jugeait alors que le gouvernement était responsable de retards bureaucratiques inutiles et illégaux qui provoquent des lacunes et des refus de services publics essentiels pour les enfants des Premières Nations.

Cette décision qualifiée par le Tribunal, de « troisième ordonnance » « conclut que le gouvernement actuel a adopté la même approche au Principe Jordan, » que le gouvernement Harper en 2009 et 2012.

Nommé en mémoire de Jordan River Anderson, le Principe de Jordan est un principe qui place l’intérêt et les besoins de l’enfant en priorité pour s’assurer que les enfants des Premières Nations peuvent accéder aux services gouvernementaux dans les mêmes conditions que les autres enfants.

Ce principe se réfère à Jordan River Anderson qui est né en 1999 au sein de la Nroway Cree nation du Manitoba avec une maladie génétique rare. Il est mort en 2005.

Le Tribunal convient qu’Ottawa a affiché une volonté de changer la situation, mais que les résultats se font attendre.

Malgré les fréquentes déclarations de bonne volonté par les ministres de Santé Canada et d’Affaires autochtones et du Nord Canada (« AANC »), le Tribunal a constaté que le gouvernement fédéral n’a même pas respecté la plus élémentaire partie de la décision de janvier 2016 qui ordonnait au Canada d’adopter immédiatement le Principe de Jordan dans son sens large.

Extrait de l'ordonnace du Tribunal canadien des droits de la personne