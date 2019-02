Trajets modifiés en 2018 pour les autobus de la STO au centre-ville d'Ottawa

Les villes de Gatineau et d'Ottawa ont annoncé vendredi avoir conclu une entente sur la circulation des autobus de la STO au centre-ville d'Ottawa.

L'ouverture de la ligne de la Confédération du train léger d'Ottawa au centre-ville et l'élimination des trajets d'autobus d'OC Transpo sur les rues Albert et Slater créent de nouvelles possibilités de trajets pour la STO en 2018.

En vertu de l'entente, dès l'ouverture de la ligne, la plupart des autobus de la STO emprunteront les rues Albert et Slater au lieu de circuler rues Rideau et Wellington.

Les changements réjouissent le maire d'Ottawa, notamment la réduction du nombre d'autobus qui circule devant le parlement.

« On a éliminé presque tous les autobus sur Wellington. On a éliminé les autobus d'OC Transpo sur Slater et Albert parce qu'on a le tunnel. C'est un bon package pour les deux côtés de la rivière », a déclaré Jim Watson.

Certaines lignes vont continuer d'emprunter la rue Wellington, mais entre le pont du Portage et la rue Bank seulement.

Tous les autobus de la STO vont également se rendre à une station du train léger, soit la station Parlement ou la station Lyon.

Plus près des lieux de travail

Selon la STO, ce changement aura comme avantage d'amener 73 % des usagers plus près de leur lieu de travail.

« Quand les gens vont changer leur habitude et apprendre à utiliser le train léger de l'autre côté, moi je pense qu'il va y avoir un engouement et il va y avoir des changements d'habitudes de déplacement chez les usagers », a souligné Gilles Carpentier, président du conseil d'administration de la STO.

Les villes de Gatineau et d'Ottawa mettront sur pied, dans les 60 prochains jours, un groupe conjoint de planification et de coordination sur les projets d'envergure des deux réseaux de transport en commun. Le maire Maxime Pedneaud-Jobin s'en réjouit.

« C'est évident qu'on aurait dû faire ça depuis longtemps. Le forum est essentiel pour qu'on s'arrime dès la conception de nos réseaux », a mentionné M. Pedneaud-Jobin.