Série jeunesse Méchant Trip! : plus difficile de recruter pour la deuxième saison

Pour le moment, l’émission a recruté quatre garçons et cinq filles, soit neuf participants sur 13. La deuxième mouture de la série contient 13 épisodes, tout comme la première saison.

Durant l’émission, un jeune Autochtone apprend à connaître un artiste et crée des liens avec lui par l’entremise d’une activité loufoque ou sportive avec ou sans sensations fortes.

Par exemple l’an dernier, le jeune Mikisiw Awashish a sauté en parachute avec l’humoriste Jean-Thomas Jobin.

Le présidente et productrice des Productions Wabanok, Michèle Rouleau, estime avoir atteint l'objectif de l'émission avec la première saison, soit de faire connaître la culture autochtone au grand public.

On a vraiment senti un intérêt du public non autochtone plus large. Je suis satisfaite de l'impact qu'on a eu. Les gens ont remarqué des jeunes intéressants, allumés et brillants. C'est une émission positive dans laquelle on a du plaisir. Ce n'est pas quelque chose de faux. Les jeunes et les artistes sont contents et ça paraît!

Michèle Rouleau, prés. Productions Wabanok