Festival Manitou : une nouvelle fête autochtone près de Montréal

Un texte de Karoline Benoit, d’Espaces autochtones

Les festivaliers, qu’ils soient de Mont-Tremblant, de Montréal ou de partout au Québec, auront l’occasion de découvrir gratuitement la richesse culturelle des 11 nations autochtones de la province, dans le cadre de ce festival qui se déroulera au carrefour des territoires atikamekw, anichinabé et mohawk.

L’événement familial, organisé en partenariat avec l’organisme montréalais DestiNATIONS, regroupera une quarantaine d’artisans et d’artistes, dont l’invitée d’honneur Elisapie Isaac, qui profitera de son passage au festival pour présenter en primeur quelques chansons de son nouvel album, The Ballad of the Runaway Girl.

Les auteurs-compositeurs-interprètes Sakay Ottawa et Kathia Rock se joindront aux festivités, ainsi que les poètes innues Natasha Kanapé Fontaine et Joséphine Bacon.

Une dizaine d’organisations autochtones seront également sur les lieux pour partager leurs cultures à travers des contes, des activités de chant, de danse ou de perlage, ainsi que des démonstrations de leurs pratiques culinaires.

La coopérative atikamekw Tapiskwan offrira notamment des ateliers de sérigraphie et le Wapikoni mobile projettera des films réalisés par de jeunes Autochtones.

Faire découvrir la diversité des cultures autochtones

Un des objectifs du Festival Manitou, explique la directrice générale de DestiNATIONS, Marie-Josée Parent, est « de faire découvrir la diversité et la vitalité des pratiques culturelles [autochtones], et de sortir des stéréotypes ».

Elle insiste sur l’importance de l’authenticité du festival. « La programmation vient [des Autochtones] », assure-t-elle.

Marie-Josée Parent indique que le festival, qui a un budget de 100 000 $, ne vise pas nécessairement à se différencier des autres productions culturelles autochtones.

Ce n’est pas un produit qu’on est en train de créer, c’est une mise en valeur de quelque chose qui existe déjà. Marie-Josée Parent, dir. gén. DestiNATIONS

« Et tant mieux si ça se multiplie à travers le territoire », ajoute-t-elle.

Elle croit qu’il est important de faire découvrir aux Québécois la richesse des pratiques culturelles autochtones, qui ont souvent été intégrées aux propres pratiques québécoises.

« Ce sont les Atikamekw qui ont montré aux Européens comment l’eau d’érable devient un sirop », rappelle Elisapie Isaac. « On a oublié que ça vient des premiers peuples et on vend ça comme étant québécois. »

Une occasion d’ouvrir le dialogue

Pour l’artiste inuite, les Laurentides sont l’endroit idéal pour présenter un festival autochtone.

« Ces territoires sont très vivants, la mémoire de la terre est encore là », dit-elle. « Je pense que les Québécois, les touristes, les Autochtones doivent se réunir dans un lieu comme ça pour créer le dialogue, et je crois qu’on a besoin de dialoguer. »

L’initiatrice du projet, la directrice du Domaine Saint-Bernard, Amelia Puddifer, croit aussi qu’il est important d’échanger afin de « combattre la peur de l’autre ».

« La culture autochtone, on la connaît peu ou pas, il y a encore un grand vide à combler », ajoute le vice-président de la Fiducie du Domaine Saint-Bernard, Luc Dubois.

Le festival, « ça nous donne l’opportunité de commencer quelque chose qui, on l’espère, va nous permettre de mieux nous connaître les uns les autres et de nous apprécier davantage », explique-t-il.

Les organisateurs s’attendent à ce que près de 4000 personnes participent au premier Festival Manitou.