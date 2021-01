Chronique juridique : Les Premières Nations et les taxes

Marie-Claude André-Grégoire* est Innue et avocate. Elle a accepté d'être notre guide au sujet de la Loi sur les Indiens, nous faisant découvrir au fil de ses chroniques les tenants et les aboutissants d'une loi traversée par un esprit colonialiste. Marie-Claude nous aide cette semaine à mieux comprendre le régime particulier de taxation des Premières Nations.

La question de l’exonération fiscale des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens est sans doute l’un des sujets les plus connus au Canada, mais dont la portée est mal comprise.

Sujet controversé depuis des années, les dispositions quant à l’exemption fiscale ne visent pas à conférer un avantage économique général aux Premières Nations, également appelées Indiens, et encore moins des privilèges.

En outre, l’exonération de taxation s’inscrit dans un ensemble législatif complexe et sa portée est limitée, contrairement à ce que plusieurs pensent. En effet, cette exemption n’est pas automatique et vise seulement les Indiens qui ont le statut en vertu de la Loi.

L’objectif initial de l’exemption fiscale

Afin de dissiper l’incompréhension à l’égard de l’exemption fiscale, la description du contexte historique et des principes politiques qui s’inscrivent derrière la Loi sur les Indiens est importante.

La Proclamation royale de 1763 reconnaît expressément des droits territoriaux pour les Autochtones et énonce une politique de protection des Premières Nations et des terres indiennes contre l’expansion coloniale, y compris les spéculateurs fonciers. À l’époque de la Proclamation, les principales formes de taxes sont des droits de douane et des droits d’accise sur les produits importés ou des impôts fonciers.

Le Traité de Jay conclu en 1794 entre les États-Unis et l’Angleterre prévoyait, notamment, que les Premières Nations avaient la liberté de traverser la frontière des États-Unis exempts des droits de douane et d’accise sur leurs biens

Près de cinquante ans plus tard, après plusieurs enquêtes concernant la situation difficile des Premières Nations au Canada, y compris le rapport de la commission Bagot publiée en 1844, il a été recommandé notamment de faire la promotion de l’éducation des Autochtones, du christianisme, ainsi que de la transition des réserves vers le régime foncier européen taxable afin de favoriser la civilisation des Indiens. Le paiement de taxes était alors considéré comme un élément important de la citoyenneté.

En 1850, l’Acte pour protéger les sauvages dans le Haut-Canada, contre la fraude, et les propriétés qu’ils occupent ou dont ils ont la jouissance, contre tous empiétements et dommages a été adopté pour protéger les terres des Premières Nations de l’envahissement par les colons.

Ne suivant pas la recommandation des commissions, cette loi prévoit pour la première fois que les Premières Nations et leurs terres réservées sont à l’abri de la taxation et à l’abri des saisies en défaut de paiement de dettes. À cette l’époque, les taxes étaient prélevées pour les fins municipales.

À la suite de la mise en place de la Confédération en 1867, le gouvernement fédéral adopte en 1876 l’Acte des sauvages (qui devient par la suite la Loi sur les Indiens) sans consulter les Premières Nations. Cette législation regroupe en une seule loi plusieurs dispositions législatives visant les Premières Nations. Elle contient une disposition prescrivant l’exemption de taxe et l’insaisissabilité des biens meubles ou immeubles des Premières Nations situés sur une réserve. L’application de cette disposition est restreinte à ceux qui ont le statut d’Indiens.

La politique de protection des Premières Nations se transforme en une politique de civilisation et d’assimilation.

Ce principe de l’exonération fiscale et de l’insaisissabilité inclus dans la loi de 1876 est resté fondamentalement le même jusqu’à la refonte de la Loi sur les Indiens en 1951 et en 1985, bien que le gouvernement fédéral avait le pouvoir d’abroger ces dispositions.

Depuis la loi de 1985, ces règles d’exception se retrouvent aux articles 87, 89 et 90 de la Loi sur les Indiens.

Objet de l’exemption fiscale

La Cour suprême du Canada qui s’est penchée sur l’objectif de ces articles dans la décision Mitchell détermine que l’exemption fiscale et l’insaisissabilité « n’ont pas pour but d’accorder des privilèges aux Indiens à l’égard de tous les biens qu’ils peuvent acquérir et posséder, peu importe l’endroit où ils sont situés. Leur but est plutôt de protéger des ingérences et des entraves de la société en général les droits de propriété des Indiens sur leurs terres réservées pour veiller à ce que ceux-ci ne soient pas dépouillés de leurs droits ».

Reprenant ce principe, la Cour suprême du Canada dans Williams conclu que l’exemption fiscale a pour but de protéger les droits des Indiens sur leurs terres réservées et à s’assurer que la capacité des gouvernements d’imposer des taxes, ou celle des créanciers de saisir, ne porte pas atteinte à l’utilisation de leurs biens situés sur leurs terres réservées.

L’exemption n’est pas automatique

De manière succincte, l’article 87 de la Loi sur les Indiens prévoit que le droit sur une réserve et les biens meubles sur une réserve d’un Indien ou d’une bande sont exemptés de taxation et nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation quant à l’un de ces biens.

D’une part, considérant que les Indiens non inscrits, les Inuits et les Métis ne sont pas considérés comme des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens, ils n’ont donc pas le droit à l’exemption fiscale, ce qui dissipe l’idée préconçue que tous les Autochtones ont droit à cette exemption. D’autre part, les compagnies ne sont pas, en général, considérées comme des Indiens ou une bande au sens de la loi et, par conséquent, ne bénéficient pas de l’exemption.

En outre, il y a une distinction dans les critères d’application relativement à l’exemption des taxes et celles des impôts. Ainsi, conséquemment, la question de l’exemption d’impôt fera l’objet de la prochaine chronique.

Les taxes de vente

L’exemption des taxes directes de vente s’applique lorsque la vente de tous biens meubles, y compris certains services, a lieu sur la réserve, sans égard normalement au lieu où le bien sera utilisé. Par ailleurs, la vente hors réserve sera exempte de taxes si le bien est livré sur la réserve et seulement s’il est « payable sur livraison ».

Malgré son absence de valeur législative, la politique de l’Agence du revenu du Canada appliquée par Revenu Québec détermine certaines exemptions de la TPS et TVQ pour des cas particuliers. Par exemple, les services rendus hors réserves destinés à la gestion de la bande sont exempts de taxe. Également, en région éloignée, la vente de biens par des commerçants situés à proximité d’une réserve son exempt de taxes.

En somme, pour qu’un Autochtone soit exempté des taxes de vente, trois conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il doit avoir le statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Ensuite, le bien concerné doit être un bien meuble au sens de la même loi. Finalement, la localisation de la transaction doit se faire sur une réserve.

Dès lors, si ces conditions ne sont pas réalisées, les taxes de vente doivent être payées par les Autochtones, au même titre que tous les Canadiens.

Évolution des perceptions et des débats

Concernant les droits ancestraux d’exemption de taxe ou de prélèvement de taxe, les tribunaux canadiens ont démontré de la réticence à reconnaître un tel droit ancestral aux Premières Nations.

Néanmoins, les conseils de bande ont obtenu l’autorité de taxer à des fins locales les immeubles situés dans la réserve et les droits sur ceux-ci ainsi que le prélèvement d’une taxe pour les produits et services des Premières Nations. Plusieurs conseils de bande se sont prévalus de cette dernière taxe.

Les Premières Nations considèrent que cette exemption fiscale est conforme aux principes inhérents de leur autonomie gouvernementale. Ainsi, advenant la reconnaissance de celle-ci, il devra avoir une entente sur la redéfinition de l’exemption fiscale pour les Premières Nations qui respectera cette autonomie.

