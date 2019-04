Plus de soutien pour les familles de victimes autochtones en Alberta

Tandis que de plus en plus de critiques se font entendre en raison des retards que prend l'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, le gouvernement albertain annonce qu'il met sur pied quatre Unités d'information et de liaison pour les familles (UILF). Cette aide aux familles était attendue de longue date par la communauté autochtone de la province.

Un texte de Camille Feireisen

Ces quatre unités sont mobiles et constituées chacune d'un employé. Celui-ci aura pour mission d'aller à la rencontre des familles, de les écouter afin de mieux les diriger vers le service dont elles besoin et de les aider à s'y retrouver : des informations sur le système judiciaire, les processus juridiques ou les mises à jour sur les enquêtes criminelles, par exemple.

Des conseillers aînés ainsi qu'un soutien spirituel pourront aussi participer aux rencontres.

Ralph Cardinal, l'un des quatre employés, estime que la présence de ces derniers sera utile pour mieux comprendre le processus de deuil dans ces familles. « Je pense que c'est là où il y a encore beaucoup de lacunes et que nous devons intervenir pour leur apporter du soutien », dit-il.

Un financement issu du fédéral

C'est le gouvernement fédéral qui finance ces unités de soutien aux familles des victimes. Ottawa a donné 11,7 millions de dollars aux provinces et territoires en septembre dernier afin de leur permettre de les mettre en place.

À ce jour, l'Alberta est la deuxième province, avec l'Ontario, à avoir annoncé qu'elle allait créer ces unités. La province peut compter sur une enveloppe d'environ 1,5 million de dollars pour les financer durant trois ans, jusqu'en mars 2019.

Le ministre des Relations autochtones, Richard Feehan Photo : Radio-Canada

Selon le ministre albertain des Relations autochtones, Richard Feehan, même si l'argent est disponible depuis huit mois, cela a pris du temps de monter ces unités. Il affirme qu'il fallait d'abord s'assurer que les dollars du fédéral étaient bien là.

« C'est un processus naturel, je crois. Cela prend parfois du temps, car il fallait parler avec les communautés autochtones avant de mettre ces unités en place », assure-t-il, rappelant que seul l'Ontario avait jusqu'à présent des unités fonctionnelles.

La province fait, selon lui, un pas de plus pour changer et améliorer les relations qu'elle entretient avec les Premières Nations, fondées sur plus d'écoute.

Don Langford, directeur des Services sociaux pour les enfants et les familles métis, estime qu'il était temps que ce genre de service de soutien aux familles des victimes soit mis en place. « Je pense que les gens commencent enfin à s'intéresser à ce qui arrive aux femmes autochtones dans les rues », dit-il.

Don Langford, directeur des Services sociaux pour les enfants et les familles métis estime que cela faisait plus de 20 ans que sa communauté attendait un tel service. Photo : Radio-Canada

Cela fait 20 ans qu'on attendait un tel service. Il y a un grand besoin dans cette communauté que quelqu'un écoute notre peuple, le comprenne et ressente sa frustration. Don Langford, directeur des Services sociaux pour les enfants et les familles métis

Une enquête nationale qui piétine

Vendredi, la commissaire chargée de l'enquête a défendu son action et promis des changements après qu'une lettre critique sur le processus de l'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées eut été diffusée par des défenseurs de la cause autochtone.

Les unités ne serviront toutefois pas à fournir des informations à cette enquête, a rappelé Richad Feehan. Le premier objectif est d'apporter un soutien aux familles autochtones endeuillées, et non à la Commission d'enquête, selon lui.

En Alberta, plus de 200 femmes autochtones ont été assassinées depuis 1980, une vingtaine de disparitions demeurent non élucidées et une trentaine de meurtres restent non résolus.