Il y a 15 ans Stephen Harper était élu à la tête des conservateurs

Le 20 mars 2004, les membres du nouveau Parti conservateur du Canada (PCC) sont réunis à Toronto pour choisir leur chef. Trois candidats sont dans la course à la direction : Tony Clement, Belinda Stronach et Stephen Harper. L'ancien chef de l'Alliance canadienne triomphera.

En 2004, la course à la direction du PCC avait un caractère particulier. Le Parti conservateur du Canada était un nouveau parti, issu de la fusion du Parti progressif-conservateur et de l’Alliance canadienne. Peter MacKay, chef du PC, ne s’était pas présenté pour la course. Le chef allianciste Stephen Harper avait plutôt dû affronter Belinda Stronach, ex-PDG de Magna International, et Tony Clement, ancien ministre au sein du cabinet de Mike Harris, en Ontario.

Au Téléjournal du 20 mars 2004, la présentatrice Céline Galipeau parle d’une victoire nette et facile pour Stephen Harper, avec 55 % des voix. Seul bémol : les militants québécois lui ont préféré la candidate Belinda Stronach.

Dans son reportage, la journaliste Martine Biron souligne les efforts du nouveau chef pour unir la droite canadienne : « Les alliancistes ne prennent pas le contrôle des conservateurs, ce sont plutôt les conservateurs qui prendront le contrôle du pays ».

Cette déclaration de Stephen Harper devient réalité le 23 janvier 2006, quand il est élu premier ministre du Canada à la tête d’un gouvernement minoritaire.