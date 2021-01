Les artistes autochtones du Québec confrontés à une double solitude

Un rassemblement inédit a réuni, les 17 et 18 mai à Montréal, des artistes autochtones de diverses nations et disciplines.

Un texte d'Anne-Marie Yvon, d'Espaces autochtones

Organisé par Ondinnok, dans le cadre du Printemps autochtone d’Art 3, cet « État des lieux sur la situation des arts autochtones au Québec » a porté sur la reconnaissance par les pairs, les institutions et la société en général. Il a également été question du soutien financier, de la diffusion des œuvres et de la transmission des connaissances.

D’entrée de jeu, Yves Sioui Durand, le cofondateur et directeur artistique d’Ondinnok, a expliqué les enjeux de la rencontre par une question: « Quel rôle les arts et les artistes autochtones peuvent et doivent jouer dans cette reconstruction culturelle de nos nations et qu’est-ce qui doit être fait de la part du gouvernement du Québec, de ses institutions, mais aussi des institutions politiques autochtones, de l’éducation pour l’avancement des arts et des artistes autochtones? »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Yves Sioui Durand dirigeait l'État des lieux sur la situation des arts autochtones au Québec les 17 et 18 mai à Montréal. Photo : Ondinnok

S’autodéterminer culturellement

Pendant deux jours, les questions ont fusé, amenant leur lot de réflexions et d’échanges. On se demandait comment sortir des effets de la colonisation et de ses impacts jusque dans les arts autochtones. Comment, malgré l’essor des dernières années, rattraper le temps perdu et sortir de la marginalisation? Comment se faire connaître alors qu’il n’existe pas de réseau de tournée?

Cette grande rencontre a aussi été l’occasion de présenter une étude portant sur 30 ans de création artistique autochtone au Québec (1986-2016) réalisée par Jean-François Côté, du département de sociologie de l’UQAM, assisté d’Astrid Tirel et de Claudine Cyr.

Les premiers résultats de cette recherche permettent de constater une croissance importante de créations artistiques autochtones, dans sept disciplines, au fil des trois décennies.

On y apprend aussi que la répartition hommes-femmes artistes est presque égale. Que le soutien financier des pratiques par le Conseil des arts du Canada a une « incidence déterminante » sur la production des créateurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   L'artiste visuel anichinabé Frank Polson en pleine création Photo : Ondinnok

Double ou triple solitude?

Un constat est sans cesse revenu : les artistes autochtones du Québec sont confrontés à une double solitude anglophone/francophone et Autochtones/non-Autochtones.

Les conséquences liées à ces constatations sont plus qu’évidentes, les artistes autochtones du Québec sont peu présents sur la scène artistique canadienne et les échanges avec leurs pairs anglophones sont presque inexistants.

Sur la scène québécoise, les arts autochtones demeurent marginalisés. Peu de « vedettes » permettant une plus grande visibilité et une certaine discrimination au sein des grandes institutions, muséales entre autres.

Au Québec, les arts autochtones manifestent un retard au niveau du soutien, de l’expression, de la diffusion, de la circulation, de la connaissance et de la reconnaissance de son histoire si on les compare à la réalité des manifestations d’art autochtone au Canada. Yves Sioui Durand

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   André Dudemaine, le directeur général et artistique de Terres en vues prend la parole lors du rassemblement sur l'état des lieux des arts autochtones. Photo : Ondinnok

Au fur et à mesure des discussions, il s’est avéré qu’une troisième solitude persistait entre artistes autochtones urbains et ceux des régions éloignées, causée d’une part par la distance et d’autre part par un sous-financement chronique empêchant le développement en région.

Il est difficile de développer son art quand on est trop occupé à survivre. Christine Sioui Wawanoloath, artiste visuelle wendate et abénaquise

Parler d’une voix unie

Au cours de la deuxième journée de discussion, il a aussi été question de demander la solidarité de tous les artistes autochtones du Canada pour mieux se développer au Québec.

Une suggestion soulevée à la suite des commentaires de Charles Bender, comédien et animateur, qui insistait sur le fait que « les Autochtones sont séparés par la langue des colonisateurs alors qu’ils ont besoin de travailler ensemble, de se rencontrer. »

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ouverture du rassemblement des artistes et organisations artistiques autochtones du Québec avec l'aîné Otsi.tsa.ken:RA Photo : Ondinnok

Et être reconnu par les grandes institutions

« C’est le devoir de l’État, c’est le devoir de la société québécoise, de représenter tous les Québécois et les Autochtones québécois au sein de ces grandes institutions », a soutenu Yves Sioui Durand.

La rencontre s’est terminée par le lancement du premier recueil de nouvelles de Louis-Karl Picard Sioui, Chroniques de Kitchike-La grande débarque, et a été suivie d’un cabaret artistique réunissant la relève et la diversité. Sur scène, Soleil Launière, Catherine Boivin, Marly Fontaine et Anne-Marie Gros-Louis.