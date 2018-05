La 86e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) rassemblera des milliers de chercheurs de plusieurs domaines.

L’ACFAS 2018 n’est pas le congrès de l’UQAC, c’est le congrès de toute une région. Mustapha Fahmi, vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création de l’UQAC

Mustapha Fahmi pense que le congrès va valoriser l'importance des universités. Photo : Radio-Canada

« Nous savons organiser ce genre de grands événements. Nous avons une équipe expérimentée et talentueuse. Nous avons une capacité de mobilisation et nous pouvons compter sur l’appui, la générosité et l’ouverture de la région », a souligné le vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création de l'UQAC, Mustapha Fahmi.

Pendant près d'une semaine, les chercheurs pourront assister à diverses conférences scientifiques.

C'est la quatrième fois que l'ACFAS s'arrête à Saguenay.