Dans ce montage d’archives de 1967, vous reconnaîtrez quelques manèges qui ont traversé les années : « la pitoune », « le galopant », « les joyeux moussaillons » et « le vieux 99 » entre autres. L’attraction la plus spectaculaire était toutefois « Le gyrotron », une immense structure en forme de pyramide reliée à un « volcan ». On y proposait une expérience sensorielle.

50 ans plus tard, La Ronde demeure le plus grand parc d’attractions de l’est du Canada et accueille plus d’un million de visiteurs par année. Pourtant, le projet a failli ne pas voir le jour en raison de son coût trop élevé dans le budget de l'Expo 67. Pour convaincre les décideurs, il aura fallu une visite aux jardins de Tivoli à Copenhague et les précieux conseils d’un certain Walt Disney…