Un texte de Colombe Fortin



Jou Wairia Daayt est professeure à l'Université de Saint-Boniface au département des affaires de l'École technique et professionnelle. Elle a trois enfants qui étudient en français, parlent l'anglais et qui fréquentent le centre d'apprentissage Saudi Learning Center tous les samedis. Jou Wairia Daayt aime garder les traditions culinaires de sa famille. Passionnée de cuisine, elle aime recevoir et partager ses recettes avec les autres. En 2004, Jou Wairia Daayt a été la propriétaire d'un restaurant marocain à Winnipeg. Ce fut une belle expérience. Dans sa cuisine, elle aime utiliser les aliments de son pays, comme les citrons confits, les olives, l'huile d'olive ou le thé qu'elle peut se procurer ici.

Ingrédients pour tajine de poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les Ingrédients



Marinade

60 ml (4 cuillères à soupe) d'huile d'olive

5 ml (1 cuillère à thé) de paprika

5 ml (1 cuillère à thé) de gingembre

5 ml (1 cuillère à thé) de curcuma

3 ml (1/2 cuillère à thé) de sel

10 ml ( 2 cuillères à thé) de persil

5 ml (1 cuillère à thé) d'ail écrasé

une petite pincée de safran

3 ml (1/2 cuillère à thé) de poivre

8 g ( 1 cuillère à thé) de pâte de tomates

5 cuisses de poulet sans la peau

2 poitrines de poulet sans la peau

30 ml (2 cuillères à soupe) de sel ( pour laver le poulet)

1 citron (pour laver le poulet)

375 ml (1 1/2 tasse) d'eau bouillante

Sauce





30 ml (2 cuillères à soupe) d'huile d'olive

2 oignons hachés

1/2 citron confit coupé en quartier (du Maroc)

170 g (1 tasse) d'olives vertes (du Maroc ou du Liban)

Thé





8 ml (1 1/2 cuillère à thé) de thé marocain Sultan Al Assala

15 ml (1 cuillère à soupe) de sucre

2 grosses branches de menthe fraîche

L'huile d'olive et des épices. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jou Wairia Daayt prépare la marinade pour le poulet; c'est une des étapes importantes pour cette recette.

Elle commence par l'huile d'olive, ajoute du paprika et du gingembre moulu.

Le curcuma, le sel et le persil. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle rajoute le curcuma, le sel et du persil haché.

L'ail et le safran. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour ce poulet, il faut beaucoup d'ail et du safran. Elle préfère que l'ail soit haché finement et écrasé afin qu'il n'y ait pas de gros morceaux dans la préparation. Jou Wairia Daayt brise doucement le safran directement dans la marinade.

La marinade et le poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jou Wairia Daayt retire la peau du poulet. Ensuite, elle le frotte avec du sel et un citron coupé en deux afin de bien laver le poulet et le rincer abondamment après cette étape.

Une fois la marinade mélangée, elle forme une pâte qui est étendue sur le poulet avec une cuillère ou avec les mains. Il faut enrober tout le poulet de ce mélange afin que les saveurs se retrouvent partout.

Sauce pour poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jou Wairia Daayt utilise le plat de la marinade pour préparer la base de la sauce. Elle ajoute de la pâte de tomates et de l'eau chaude et récupère ainsi toutes les épices; ce mélange sera ajouté au poulet pour la cuisson.

Huile d'olive et chaudron. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans une grande marmite allant au four, elle verse de l'huile d'olive avant de couvrir le fond d'oignons hachés.

Oignons, poulet et sauce. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Sur le lit d'oignons, elle place les cuisses de poulet en une seule rangée et ajoute doucement la base de sauce sur le côté afin de ne pas retirer le mélange d'épices sur les cuisses de poulet. Le liquide doit être presque qu'à la même hauteur que le poulet.

Placer au four préchauffé à 198 °C (390 °F) 30 minutes.

Le poulet au four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Après 20 minutes de cuisson, Jou Wairia Daayt remue doucement le poulet et la sauce en faisant quelques grands cercles avec le chaudron. Le mélange est très chaud, c'est une étape importante à faire avec minutie.

Il ne faut pas que le poulet colle au fond.

Laisser cuire 5 minutes de plus, puis retirer le couvercle pour 5 minutes supplémentaires.

Griller le poulet au four. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le poulet est cuit, Jou Wairia Daayt le retire de la marmite et le place dans un plat allant au four afin de le faire griller 2 minutes.

Les citrons confits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jou Wairia Daayt utilise toujours ces citrons confits qui sont importés du Maroc. Elle apprécie ce mélange qui est mariné dans de l'eau salée et qui contient du safran.

Sauce, olives et citrons confits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un petit chaudron, elle verse le bouillon qui reste dans la marmite, ajoute les olives, les quartiers de citrons confits et laisse épaissir la sauce 10 minutes.

Préparation du tajine au poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la présentation, dans un tajine, Jou Wairia Daayt place les cuisses de poulet qu'elle recouvrira de la sauce. Le tajine permet aussi de garder le plat chaud dans le four.

Tajine de poulet aux citrons confits et olives. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici le tajine Mk'alli ou tajine de poulet au citron confit.

C'est un plat plein de saveurs où les épices sont présentes tout en étant subtiles, la sauce est onctueuse, le poulet juteux et le goût du citron confit et des olives a une belle place.

Le thé. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour accompagner le tajine, Jou Wairia Daayt m'a initié au rituel du thé marocain. C'est aussi ce qu'elle boit le matin pour le déjeuner.

Thé et eau chaude. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Jou Wairia Daayt utilise toujours cette sorte de thé. Les feuilles sont repliées en petites boules. Avec l'eau chaude, elles se déploient doucement pour laisser toute la saveur se répandre dans la première eau du thé. Il y en aura 3.

Première eau. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ceci est la première infusion, celle qui contient le plus de saveurs. Elle la verse dans une tasse et la conserve. Jou Wairia Daayt refera 2 autres infusions. Les feuilles seront alors plus ouvertes et libéreront le sable et les impuretés que les feuilles pourraient contenir.

Après ces 2 infusions, elle transvide dans la théière le thé qu'elle avait réservé et rajoute de l'eau afin de remplir la théière.

Thé, sucre et menthe. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le thé marocain se boit sucré. Jou Wairia Daayt ajoute le sucre et la menthe avant de faire chauffer la théière au moins 2 minutes sur le poêle.

Le thé marocain à la menthe. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le thé est prêt et l'odeur est sublime. Pour le servir, Jou Wairia Daayt le verse d'assez haut afin de faire un peu de mousse dans les verres à thé.

Elle a d'ailleurs une belle collection de théières et de verres à thé à me rendre jalouse.

Quelle belle découverte, aucune amertume, le thé est sucré à point avec un petit goût de menthe, juste ce qu'il faut.

Jou Wairia Daayt Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Voici le produit final, le tajine Mk'alli avec le thé marocain.

Finalement tout ce qui est bon : poulet, olives, citrons confits, mélange d'épices, thé et très agréable compagnie.