Enquête sur les femmes autochtones : la ministre Bennett est aussi inquiète

La ministre fédérale des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, partage les inquiétudes, de plus en plus grandes, des proches de victimes à l'égard de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), qui tarde à se mettre en branle.

La ministre a déclaré, mardi, à l'extérieur de la Chambre des communes, que la création de la commission répondait à deux objectifs, soit arrêter la tragédie et offrir un processus de guérison pour les familles. Toutes les inquiétudes des familles sont aussi les siennes, a dit Mme Bennett.

La ministre Bennett répondait à des questions concernant une lettre, dévoilée lundi par plus de 30 défenseurs de la cause autochtone, dirigeants des Premières Nations et membres de familles exprimant leurs appréhensions à la commissaire en chef de l'Enquête.

Le groupe, qui a publié ses commentaires sur le site Internet de l'artiste métisse Christi Belcourt, a reconnu le défi considérable que la commission doit relever, tout en faisant valoir que des mesures doivent être prises immédiatement pour éviter les problèmes et assurer un virage majeur dans l'approche actuelle.

La commission est indépendante du gouvernement, a souligné mardi la ministre Bennett, disant avoir hâte de voir la réponse de la commission à la lettre du groupe.

Un porte-parole de l'enquête a indiqué que la commissaire en chef avait besoin de temps pour examiner avec soin le contenu de la lettre avant de pouvoir répondre publiquement aux inquiétudes ayant été soulevées.

Un rapport attendu en novembre

L'enquête, qui devrait coûter 53,8 millions de dollars et durer deux ans, est dirigée par Marion Buller, la première juge issue des Premières Nations en Colombie-Britannique, et par quatre autres commissaires.

Son mandat exige la présentation d'un rapport préliminaire en novembre, mais de plus en plus de familles et d'intervenants disent ne pas savoir exactement à quel moment ils pourront livrer leurs témoignages.

La commission doit tenir sa première audience publique le 29 mai à Whitehorse, mais les autres rencontres sont prévues au plus tôt l'automne prochain.

Les signataires de la lettre publiée lundi soutiennent que l'échéancier de deux ans fixé pour l'Enquête est « manifestement trop court », ajoutant que les commissaires devraient demander dès maintenant une prolongation au gouvernement fédéral.

« Cela vous permettra d'avoir du temps, cet été, pour considérer sérieusement la façon dont l'enquête pourrait être modifiée pour aborder les multiples préoccupations qui sont soulevées à travers le pays », poursuivent-ils.

Mme Bennett n'a pas voulu dire si une telle requête serait acceptée.

« Il sera très important que la commission explique ce qu'elle accomplit et quel est son plan de travail. Nous allons toujours considérer ce qui est le mieux pour les familles », a dit la ministre.