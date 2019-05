Le 13 mai 1987, un feu de forêt forçait l'évacuation de Val Rita

Un texte de Stéphany Laperrière

« Cette journée-là, il faisait très chaud et on avait un vent du sud assez fort, peut-être 40-45 km/h, donc le feu avançait à grande vitesse », se souvient Laurier Bourgeois, qui était conseiller municipal pour Val Rita-Harty à l'époque.

Un agriculteur de la région serait à l'origine de l'incendie, selon lui.

« C'est qu'on avait un fermier qui avait fait de la terre nouvelle et qui avait poussé le stock dans une digue et qui a décidé de bruler la digue. Mais la journée d'avant il faisait beau et il ne ventait pas. Le lendemain quand il s'est mis à faire chaud et le vent s'est levé, c'est là que c'est parti », affirme Laurier Bourgeois.

À l'aide d'autobus scolaires, les quelque 800 résidents du village ont été évacués vers l'aréna de Kapuskasing, une ville située à environ 20 km au sud-est de Val Rita.

« La police provinciale passait de porte en porte pour être certaine que le monde se rencontre à la salle et de là la Croix-Rouge faisait du triage et le monde a été évacué vers Kapuskasing », raconte Tony Babich, qui travaillait alors comme chef des pompiers de Val Rita-Harty.

Journal Northern Times en date du 20 mai 1987 Photo : Centre d’archives de la Grande Zone argileuse / Northern Times

« On avait peur, parce qu'ils [les policiers] criaient fort de s'en aller », dit Julie Lebel Bernard, qui était adolescente au moment de l'incendie. « On n'a rien amené, on a tout laissé derrière ».

L'évacuation a débuté en fin d'après-midi et le feu a été déclaré sous contrôle vers 21 h, indique Laurier Bourgeois.

Une courte période, qui a néanmoins causé un grand stress à la famille de Julie Lebel Bernard, dont la maison avait été ravagée par les flammes quelques années auparavant.

« On savait c'était quoi de tout perdre », dit-elle.

Sa famille a finalement poussé un soupir de soulagement : aucune résidence n'a été touchée par l'incendie de forêt.

« On a été vraiment chanceux, ça met ta vie en perspective », ajoute Julie Lebel Bernard.

La une du journal Le Nord le 20 mai 1987 Photo : Centre d'archives de la Grande Zone argileuse / journal Le Nord

Importance d'un plan d'urgence

La municipalité de Val Rita-Harty était la seule du Nord de l'Ontrio a avoir un plan d'urgence à l'époque, selon ce qu'a rapporté le journal Le Nord.

« Cette évacuation - fait unique dans les annales du nord de l'Ontario, sinon de la province entière - s'est réalisée dans les plus brefs délais », peut-on lire à la une du journal du 20 mai 1987.

Le plan d'urgence avait été adopté un an avant l'incendie.

« Dans ces années-là, on travaillait sur des arrêtés municipaux pour un tas de choses et on savait que le gouvernement recommandait d'avoir des plans d'urgence en cas d'incendie pour assurer la sécurité de nos gens », affirme Laurier Bourgeois.

Selon l'ancien conseiller municipal, l'évacuation aurait été beaucoup plus difficile sans ce plan.

« Les gens n'auraient pas su quoi faire », dit-il.

La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence oblige les municipalités à adopter des plans d'intervention pour les situations d'urgence depuis 2002.