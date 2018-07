L'équipe nous plongera dans l'atmosphère parisienne du 17e siècle en alliant prouesses équestres, cascades et théâtre. Le spectacle mettra en scène les prestations de 19 artistes, 18 chevaux et sept poneys.

« On va écrire une histoire en fonction des chevaux. [...] On essaie de ramener les chevaux en tant qu'acteurs », explique Frank Innoncenti, metteur en scène et directeur artistique de D'Artagnan.

Il ajoute que les représentations auront également un côté interactif, qui va permettre la participation des spectateurs.

La finale peut changer tous les soirs. Frank Innoncenti

« En plein milieu du spectacle, il y a un vote et les gens vont choisir la direction que va prendre le spectacle, et à la fin, c'est pareil, ce sont eux qui ont le dernier mot sur la fin du spectacle », note-t-il.

Les représentations auront lieu du 6 juillet au 19 août.