Un texte de Colombe Fortin

Pour son travail, Brittany rend visite à des jeunes familles pour aider les mères à favoriser le développement de leurs enfants et leur bien-être, et pour proposer des services. Comme c'est l'unique personne qui parle français, elle s'occupe des familles francophones.

Lorsqu'elle n'est pas au bureau, Brittany est aussi bonne d'enfants. Sa première famille compte deux enfants - des jumeaux dont elle s'occupe depuis leur naissance - et la deuxième est une famille mixte de trois enfants. Elle les suit depuis trois ans maintenant. Deux fois pas semaine elle s'occupe des jeunes pour laisser aux parents un peu de repos. Depuis le temps, elle fait partie de ces familles : elle fête avec eux les anniversaires des enfants et elle est invitée pour les autres événements importants comme Noël ou Pâques.

Brittany a fréquenté l'Université de Saint-Boniface pour améliorer son français. Elle est aussi photographe amateur à ses heures, une autre de ses passions.

Ingrédients poulet au beurre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ingrédients



3 poitrines de poulet coupées en cubes

65 ml (1/4 de tasse) de bouillon de poulet

3 poivrons émincés

7 gros champignons hachés

1 pot de sauce pour poulet au beurre

piment doux mariné

épinards

pâtes alimentaires

beurre

crème sure (pour la garniture)

Le poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Brittany utilise des poitrines de poulet tranchées minces qu'elle coupe en petits cubes.

Cuisson du poulet. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour faire cuire le poulet, elle remplace le beurre par du bouillon réduit en sel. Dans un grand chaudron, elle verse le liquide, ajoute le poulet et couvre. Elle remuera les cubes de viande 2 à 3 fois durant la cuisson.

Les poivrons. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Brittany ajoute les légumes à son poulet au beurre pour en faire une seule casserole. Elle choisit toujours des poivrons de couleurs différentes, qu'elle émince.

Les champignons. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle coupe les champignons de la même grosseur que les poivrons.

Cuisson des poivrons et des champignons. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le poulet est cuit, elle le retire de la casserole et le garde au chaud. Dans le même bouillon, elle ajoute les légumes. S'il manque de liquide, elle rajoute du bouillon au cours de la cuisson. Elle ne veut pas que les légumes bouillent. Elle aime qu'ils soient croquants.

Poulet et légumes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les légumes sont presque cuits, elle rajoute le poulet et continue doucement la cuisson.

Sauce pour poulet au beurre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Brittany utilise une sauce en pot du marché, car elle contient déjà des herbes et des aromates. Quand elle désire un poulet au beurre plus épicé, elle ajoute du curcuma.

Elle verse la sauce sur le mélange de viande et légumes et elle rince le pot de sauce avec du bouillon de poulet qu'elle rajoute à la casserole. À découvert, elle laisse la sauce se mélanger et épaissir à feu doux.

Piments forts. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour donner un peu plus de saveur, Brittany ajoute des piments doux marinés qu'elle coupe en très petits morceaux.

Les épinards. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À la fin de la cuisson, Brittany ajoute des épinards et les laisse juste tomber un peu afin qu'ils gardent leur couleur.

Les pâtes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour accompagner le poulet au beurre, Brittany a choisi des pâtes. Parfois elle le sert avec du riz.

Brittany Holm Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Brittany adore cuisiner pour sa famille et pour ses amis. Elle arrive chez eux avec sa casserole, sa planche à découper, ses couteaux, la nourriture et elle leur prépare une de ses inventions.

Les pâtes et le beurre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les pâtes sont cuites, elle les dépose dans un chaudron où elle a fait fondre du beurre afin de donner plus d'onctuosité au mets. Brittany mélange le tout doucement.

Le poulet au beurre. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le poulet au beurre est cuit, c'est le temps de déguster.