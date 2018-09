Un texte de Colombe Fortin



Patricia est née à Bucarest en Roumanie, elle a passé son enfance en Grèce et est arrivée au Manitoba en 2000. Elle est passionnée de politique internationale, parle couramment plusieurs langues et elle étudie à la maîtrise en Études internationales à l'Université du Manitoba. Patricia fait beaucoup de bénévolat et s'implique dans plusieurs causes qui lui tiennent à coeur. Elle est, entre autres, coordonnatrice pour le Canada auprès de l’Association des Nations unies et de l’Association des communautés africaines du Manitoba. Cette année, elle a été honorée avec 42 autres femmes par le YMCA-YWCA, recevant le titre de Femme de mérite dans la catégorie jeunesse pour son travail relatif à la promotion de la diversité canadienne. Elle a aussi été choisie comme jeune leader franco-manitobaine de Radio-Canada.

Les ingrédients pour le mikaté. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients



250 g (2 tasses) de farine

70 g (1/3 de tasse) de sucre

30 g (1 cuillère à soupe) de poudre à pâte

3 g (1/2 cuillère à thé) de sel

30 g (1 cuillère à soupe) de levure de boulanger

375 ml (1 1/2 tasse) de lait ou d'eau tiède

1 sachet de sucre vanillé

3 gouttes de vanille

35 g de beurre

1 litre ou plus d'huile végétale pour la cuisson

La pâte à beignets, mikaté Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour préparer la pâte, il faut tout d'abord mélanger les autres ingrédients secs ainsi que la levure puis ajouter le lait tiède. Bien mélanger le tout. La pâte doit être molle, mais pas liquide.

La pâte à beignets doit être un peu élastique.

Patricia utilise un entonnoir à piston pour laisser reposer la pâte avant la cuisson. Elle doit reposer de 30 à 60 minutes recouverte d'un linge. Normalement, elle aura doublé de volume.

Huile et pâte. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand l'huile atteint 180°C, déposer la pâte à beignets.

Patricia utilise l'entonnoir à piston qui permet de déposer dans l'huile la pâte de façon sécuritaire. Il sert aussi à donner la bonne quantité et la forme que l'on veut aux beignets.

Selon les coutumes et les pays, la plupart des cuisinières utilisent leurs mains pour former de petites boules de pâte qu'elles laissent tomber dans l'huile.

Beignets et huile. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand la pâte tombe dans l'huile, elle ira automatiquement au fond, mais aussitôt que commence la cuisson les beignets remontent à la surface et deviennent dorés.

Cuisson des mikatés. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ici, Patricia a décidé de les faire de taille allongée.

Les mikatés sont cuits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les beignets sont bien dorés, ils sont aussi cuits à l'intérieur. Pour la cuisson, c'est plus facile si tous les beignets ont à peu près la même taille.

Patricia Kumbakisaka et ses mikatés. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Patricia est fière de nous présenter ce plat de beignets, le mikaté. Cette recette familiale fait partie du menu de toutes les grandes fêtes et des mariages.



Selon le pays où il est cuisiné, le beignet africain change de nom. En République démocratique du Congo c'est le mikaté, au Togo le botokoin, au Cameroun le puff puff, au Ghana le bofrot, en Côte d'Ivoire le gbofloto et dans d'autres endroits, on l'appelle aussi le beignet soufflé. Mais peu importe son nom, il est délicieux. On le mange le matin au petit déjeuner, dans certains endroits il remplace le pain et il sert aussi de friandises lors de grandes fêtes.