Statue à la mémoire de femmes autochtones : un député s’excuse après une erreur de nom

Le député de Saskatoon Paul Merriman a présenté ses excuses, mercredi, après avoir mal identifié la femme qui a servi d'inspiration à une statue à la mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées .

« Je veux m'excuser auprès des familles d'Amber et de Karina pour mon erreur », a-t-il déclaré à l’Assemblée législative, ajoutant que le gouvernement est engagé à en faire davantage pour aborder le problème des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Mardi, le député de Saskatoon Silverspring-Sutherland a lu une déclaration à l'Assemblée législative au sujet de la statue de bronze érigée devant les bureaux du Service de police de Saskatoon. « Monsieur le Président, ce monument a été inspiré par Carol Wolfe, dont la fille Karina a disparu il y a plus de six ans », avait-il affirmé.

Plus tard, après la période de questions, des journalistes ont interrogé le député sur sa compréhension de ce qui a inspiré l’artiste Lionel Peyachew pour la création de son œuvre. « L’oeuvre se base sur Kira, une petite fille de Saskatoon disparue il y a six ans », avait-il cette fois répondu.

Le concept de l’artiste cri, qui représente un aigle en envol, a en fait été inspiré par l’histoire de Gwenda Yuzicappi, dont la fille, Amber Redman, a été assassinée en 2005. Celle-ci avait raconté que sa fille lui faisait penser à un aigle en envol lorsqu’elle dansait.

Mardi, Paul Merriman a indiqué qu’il assumait la responsabilité de son erreur, mais que la statue visait avant tout à rendre hommage à de nombreuses femmes.

« Je pense que la statue représente les femmes autochtones disparues et assassinées de toute la Saskatchewan et du Canada », a-t-il déclaré.