« Damned if you do, damned if you don’t », une demande de précision d’Espaces autochtones

Par Soleïman Mellali, rédacteur en chef, Espaces autochtones

Dans sa chronique du 29 mars dernier intitulé « Damned if you do, damned if you don’t », Maïté Labrecque-Saganash, chroniqueuse au journal Métro écrit : « La représentation des Autochtones dans les médias est quasi nulle. En fait, au Québec, je ne connais pas d’autres chroniqueuses ou chroniqueurs autochtones qui bénéficient d’une tribune dans un journal, à part au Eastern Door (que vous devriez lire, en passant). »

Je souhaitais apporter quelques rectifications à cette affirmation en envoyant un texte au Journal Métro. Cependant malgré plusieurs messages téléphoniques et échanges de courriel, Le Journal Métro en évoquant diverses raisons a décidé de ne pas la publier. Étant donné qu'il s'agit d'une rectification de faits au bénéfice du public, Espaces autochtones a décidé de publier cette lettre.

Si la représentation des Autochtones dans les médias est effectivement faible, limiter leur présence au Journal Métro et au Eastern Door n’est pas exact et minore encore plus leur visibilité. Je tiens donc à souligner que notre site Espaces autochtones (http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones) offre une tribune à quatre chroniqueuses autochtones.

Nous publions chaque semaine, une chronique vidéo de Melissa Mollen Dupuis intitulée Parole autochtone et une autre chronique audio de Moe Clark intitulée mamâwi musique. Chroniques souvent reliées à l’actualité autochtone.

Racelle Kooy est notre analyste et notre commentatrice en résidence pour la durée de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et Marie-Claude André-Grégoire, avocate, est notre chroniqueuse pour expliquer ce qu’est la Loi sur les Indiens.

Toutes sont autochtones.

Nous publions également de manière régulière des reportages de nos collègues autochtones basés dans nos stations régionales; Claudine Pelletier-Paquin, Jennifer O’Bomsawin, Charles Buckell- Robertson ou Christianne Hacault. Ils interviennent à l’occasion dans notre émission radiophonique.

Espaces autochtones offre aussi des entrevues avec des Autochtones et un espace intitulé Place publique où chacun peut exprimer un point de vue ou faire publier une lettre ouverte. Plusieurs ont déjà été publiés et sont encore en ligne. Maïté Labrecque Saganash fait d’ailleurs partie des personnes que notre chef de pupitre a invitées à s’exprimer dans notre site dès son lancement en novembre dernier.

Ce n’est pas tout, notre site Regard sur l’Arctique/Eye On The Arctic est un site spécialisé sur la zone arctique et nos reportages écrits, nos entrevues et vidéos donnent, chaque fois que possible, la parole aux Inuits.

Version anglaise : http://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/

Version française : http://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/

Oui, Maïté Labrecque-Saganash a raison, la représentation des Autochtones dans les médias est trop faible, mais elle ne se limite pas à une chronique dans le Journal Métro.

Comme je l’écrivais au moment du lancement d’Espaces autochtones :

« Notre site sera inclusif, Autochtones et non-Autochtones s’exprimeront, débattront. Nous en sortirons tous plus riches, mieux informés, apaisés. C’est un beau défi. Les attentes sont grandes, notre engagement l’est tout autant. »