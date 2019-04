Les XXIe Jeux olympiques accordés à Montréal

Alors que le dernier vote est dénombré, des cris de joie se font entendre dans la salle. Avery Brundage, président du Comité international olympique, vient de recenser 41 votes pour Montréal, 28 pour Moscou et un vote blanc. La ville de Moscou était pressentie comme grande favorite, mais au deuxième tour, Montréal récupère les votes de Los Angeles, précédemment écartée de la course.

Le maire Drapeau, encore sous le choc, est assailli par les journalistes. C’est pour lui l’aboutissement d’une longue démarche. Après plusieurs tentatives, Montréal devient la première ville canadienne à obtenir des Jeux olympiques. Dans son discours, le maire exprime sa gratitude citant au passage la jeunesse canadienne, les athlètes et son équipe qui « a su faire valoir que c’était le tour de Montréal ».

Lors une entrevue avec le correspondant Jean Charpentier, le maire Drapeau réaffirme plus tard sa surprise et son bonheur.

L’olympisme est une véritable religion du sport, c’est une forme d’éducation infiniment puissante pour perfectionner l’homme sur le plan spirituel, moral et physique

Dans ces séquences de tournage du service de nouvelles, on voit aussi le maire s’engouffrer dans une cabine téléphonique avec le journaliste Richard Garneau. Les deux hommes s’échangent le combiné pour réaliser sur le vif une entrevue qui sera retransmise à Montréal. Drapeau remplit ainsi la promesse faite à Garneau de lui accorder la première entrevue si Montréal l’emporte. Peu croyaient aux chances de Montréal, mais le journaliste avait insisté auprès de ses patrons pour se rendre à Amsterdam couvrir l’événement.

À travers les années, un grand respect s’était installé entre les deux hommes qui avaient à cœur l’olympisme. Richard Garneau l’avait suivi lors de sa première tentative — et première défaite — pour obtenir les Jeux d’été. C’était en 1966, au congrès du CIO à Rome. Munich avait alors été désignée comme ville-hôte des JO de 1972.

Au cours de l’émission spéciale Montréal ville olympique, diffusée le 8 mai 1966, on voit le maire Drapeau en compagnie de Richard Garneau visiter les installations olympiques utilisées pour les Jeux de Rome de 1960. Il raconte les origines de son projet d’obtenir la tenue du grand événement sportif dans sa ville. Puis, après avoir appris que Montréal perdait les Jeux de 1972, il confie sa déception au journaliste. Il émet des hypothèses pour expliquer cette défaite et s’interroge sur le bon moment pour revenir à la charge.

Ce moment allait se produire le 12 mai 1970. Trois ans après l’Expo 67, Montréal se préparait à recevoir le monde entier pour un autre événement d’envergure.

Les candidatures canadiennes

Montréal est, sans conteste, la ville canadienne qui s’est le plus acharnée à obtenir les Jeux olympiques. Ce sont tout d’abord les Jeux d’hiver — qui ont lieu pour la première fois en 1924 à Chamonix, en France — qui attirent la métropole francophone canadienne. La ville tente d’obtenir les JO de 1932, puis de 1940 et 1944, et de 1956. Le maire Camillien Houde semble particulièrement pris de l’esprit olympique. Il crée, en 1949, le Comité olympique de Montréal.

Montréal a aussi tenté sa chance deux fois aux Jeux d’été, pour ceux de 1972 et de 1976, avec succès cette dernière fois. Vancouver a également été tenace, présentant son dossier pour les Jeux d’hiver de 1976, de 1980 (elle retire toutefois sa candidature avant le vote du CIO) et de 2010, qu’elle obtient.

Plus téméraire, Calgary tente d’obtenir les Jeux d’hiver de 1968 avant d’avoir ceux de 1988 ; Banff tente ceux de 1972 et Québec ceux de 2002. Toronto jettera, sans succès, son dévolu sur les Jeux d’été de 1996 et de 2008.