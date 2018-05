Avec les informations de David Chabot

Plus de 6000 personnes, dont une trentaine de chercheurs de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sont sur place pour échanger sur divers enjeux sociétaux.

« Les changements du climat, oui ça va prendre des climatologues, mais ça va aussi prendre des économistes, des sociologues pour nous aider à développer ou à adapter notre société à ces changements-là, cite en exemple le président de l'Association francophone pour le savoir, Frédéric Bouchard, lorsqu'interrogé sur l'objectif de ce grand rendez-vous scientifique en entrevue à l'émission Des matins en or. Le congrès de l'Acfas offre un forum à ces dialogues interdisciplinaires pour trouver des solutions aux grands enjeux de société. »

Les grands défis de société on va les régler seulement si on met les expertises des différents domaines ensemble. Férédric Bouchard, président de l'Acfas

Rayonnement international

Pour le vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création à l'UQAT, Denis Martel, ce congrès, qui est le plus grand rendez-vous multidisciplinaire de la Francophonie, représente un beau lieu d'échanges pour mettre en valeur les avancées scientifiques réalisées dans la région.

« Ça fait partie des réalités de transfert des connaissances et des compétences que l'on veut faire, indique M. Martel. C'est aussi une façon pour les chercheurs et pour les étudiants de développer des relations avec d'autres chercheurs, avec d'autres étudiants, dans d'autres universités au Québec, bien sûr, [mais aussi] au Canada et aussi dans le monde puisque beaucoup d'intervenants viennent d'un peu partout dans le monde. »