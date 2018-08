L’entreprise, dirigée par Bernard Morin, travaille depuis plus de cinq ans à trouver des applications pour les déchets en plastique provenant d’industries comme des usines de transformation de poisson ou de construction de maisons préfabriquées.

Bernard Morin, président de Thermopak Photo : Radio-Canada/François Vigneault

« On a fondu des plastiques, on a fait des billes avec ça, on a fait des expérimentations et là on a poussé plus loin avec un chercheur », dit-il.

Les travaux de ce chercheur, Jean-Rémi Lanteigne, visaient à transformer les plastiques pour en faire des matières plus solides qui puissent être utilisées, par exemple, comme matériaux de construction.

Un grand nombre d'applications

Thermopak a une longue expérience du recyclage de plastiques. « Il n’y a pas beaucoup de plastique qu’on envoie au rebut », explique Bernard Morin.

Tout plastique peut être recyclé d’une forme ou d’une autre et à la limite ça peut même être retourné par des procédés chimiques en pétrole. Bernard Molrin, président, Thermopak

Le plastique est dérivé du pétrole, mais pour envisager d’en refaire du pétrole, il faudrait que le prix de celui-ci augmente considérablement pour que l’opération soit viable.

Les résultats des recherches menées jusqu’ici sont suffisamment probants pour que Thermopak envisage d’ouvrir, l’an prochain, une usine pilote qui recyclerait quelque 1000 tonnes de plastique par année.

Thermopak, de Shippagan, a une longue expérience de réutilisation des matières plastiques. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Dans un deuxième temps, des usines pourraient ouvrir un peu partout, près des sites d’enfouissement qui leur fourniraient leur matière première, pour recycler de plus grandes quantités de plastique.

Mais pour que ce rêve se réalise, il faudra, affirme Bernard Morin, que les gouvernements et le secteur privé contribuent au financement de la première usine pilote qui fera la preuve de la viabilité du recyclage à grande échelle des plastiques.